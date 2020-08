EN F2 À CATALUNYA, VICTOIRE SURPRISE DE MATSUSHITA PARTI… 18ème SUR LA GRILLE !

Victoire surprise et totalement inattendue du Japonais Nobuharu Matsushita qui remporte la 1ère course de Formule 2 de Barcelone à Catalunya, et ce en s’élançant incroyablement de la fond de grille au … dix-huitième rang !

Le déroulement de cette première épreuve de F2 Catalane fut à la hauteur de la chaleur suffocante… chaude !

Après l’intervention de la voiture de sécurité, suite à l’arrêt de Giuliano Alesi, heurté par Sean Gelael, la suite a été surprenante. Pour le Japonais, la situation était parfaite, ayant utilisé cette neutralisation pour changer ses pneus et monter des Pirelli soft.

Certains des pilotes de tête ont d’ailleurs ensuite plutôt effectué un deuxième arrêt pour avoir un autre train de mélange plus soft.

Àla reprise, Matsushita pointait déjà troisième, derrière Yuki Tsunoda et le poleman Callum Ilott, mais il s’est rapidement retrouvé deuxième profitant d’une incertitude du pilote Anglais dans la phase finale.

Au 32ème tour, aidé par le DRS. dans la ligne droite, son compatriote Tsunoda a pris la tête de manière sensationnelle.

C’est alors que la voiture de sécurité est revenue en piste, à la suite de la sortie de Roy Nissany.

Une journée incroyable pour le vétéran de la F2 qui se retrouvait en tête ! Et qui expliquait après l’arrivée :

« Je suis vraiment content. J’ai parfois eu du mal pour me sentir dans le coup cette saison, mais nous avons eu un très bon rythme aujourd’hui. La voiture de sécurité était un timing parfait, mais j’avais confiance en cette course. À partir de la P8 demain, je pense que je peux faire une autre bonne course et continuerai à pousser. »

La grosse déception de cette course c’est Calum Illott qui ne finit que cinquième car le leader de l’équipe UNI Virtuosi sans l’intervention de la voiture de sécurité avait le succès entre ses mains, terminant devant Robert Shwartzman qui avait réussi à le dépasser au départ, mais qu’il avait ensuite rejoint au cours du 8ème tour.

En toute fin de course, le Russe du Prema s’est montré plus lucide, et termine second, chipant de précieux points.

Guanyu Zhou le Chinois de la Renault Academy complète le podium, prenant le dessus sur Yuki Tsunoda et Ilott.

Nikita Mazepin avait pourtant franchi la ligne d’arrivée troisième mais le pilote Hitech s’est vu infligé une pénalité de 5 « , en raison d’une erreur de vitesse sous SC., qui du coup à l’arrivée le fait chuter hors du Top 10.

John ROWBERG

Photos : F2 et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ère COURSE DE F2

1 – Nobuharu Matsushita – MP Motorsport, les 35 tours, en 1’02’14″783

2 – Robert Shwartzman – Prema, à 1″599

3 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi, à 6″166

4 – Yuki Tsunoda – Carlin, à 7″796

5 – Callum Ilott – UNI Virtuosi, à 7″954

6 – Mick Schumacher – Prema, à 8″471

7 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, à 8″831

8 – Luca Ghiotto – Hitech, à 8″992

9 – Dan Ticktum – DAMS, à 9″438

10 – Louis Deletraz – Charouz, à 9″494

11 – Christian Lundgaard – ART GP, à 9″658

12 – Artem Markelov – HWA, à 10″552

13 – Nikita Mazepin – Hitech, à 10″661

14 – Pedro Piquet – Charouz, à 14″389

15 – Marino Sato – Trident, à 15″157

16 – Guilherme Samaia – UNI Virtuosi, à 15″327

17 – Jehan Daruvala – Carlin, à 18″437

18 – Jack Aitken – UNI Virtuosi, à 1 tour

19 – Sean Gelael – DAMS, à 1 tour

MEILLEUR TOUR :

Nobuharu Matsushita, en 1’32″902

ABANDONS :

31° tour: Roy Nissany

23° tour: Giuliano Alesi

1° tour: Marcus Armstrong