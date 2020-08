A TOI…A MOI! APRES BOTTAS, HAMILTON MAIS MERCEDES TOUJOURS DEVANT AUX SECONDS ESSAIS DE CATALUNYA!!!

Mercedes toujours devant…

Aprés Bottas en matinée, au tour d’Hamilton de se montrer le plus rapide à l’occasion de la seconde séance des essais libres à Catalunya ce vendredi 14 aout dans l’aprés-midi

Toutefois le leader du Championnat a tourné légèrement moins vire que son partenaire lors de la 1ére session, Hamilton bouclant le meilleur se ses tours en 1’16″883, contre 1’16″785 !

Bottas pour sa part signant un temps de 1’17″170.

Et

Derrière le duo infernal des ‘ flèches noires’ on trouve Max Verstappen et sa Red Bull-Honda, avec 1’17″704, la Renault de Daniel Ricciardo avec 1’17″868 et un formidable Romain Grosjean, merveilleux cinquième au volant de la pourtant bien modeste Haas-Ferrari et qui avec un chrono de 1’18″133 confirme sa sixième place de la session matinale, précédant la… 1ére des Ferrari !

Celle de Charles Leclerc, crédité de 1’18″147 .

Ensuite, on retrouve Carlos Sainz Jr et sa McLaren-Renault en 1’18″214, Sergio Perez et sa Racing Point-Mercedes en 1’18″293, Esteban Ocon et la seconde Renault en 1’18″303 et Pierre Gasly avec la plus vite des Alpha Tauri-Honda, en 1’18″312.

Belle performance groupée des trois Français qui pointent tous dans le Top 10 !!!

John ROWBERG

Photos : TEAMS ET PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES LE 14 AOÛT 2020

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’16″883 – 37 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’17″170 – 38

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’17″704 – 33

4 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’17″868 – 34

5 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’18″133 – 29

6 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’18″147 – 35

7 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) – 1’18″214 – 33

8 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’18″293 – 39

9 – Esteban Ocon (Renault) – 1’18″303 – 40

10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’18″312 – 40

11 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’18″357 – 39

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’18″404 – 36

13 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’18″491 – 35

14 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’18″506 – 38

15 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’18″642 – 39

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’18″761 – 36

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’18″900 – 42

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’18″964 – 40

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’19″155 – 32

20 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’19″391 – 38