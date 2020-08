NICO MULLER ET SON AUDI ABT REMPORTENT LA 1ère COURSE DTM. AU LAUSITZRING.

Second des qualifications derrière le Hollandais Robin Frijns, le Suisse Nico Muller triomphe finalement et remporte la première course du DTM ce samedi sur le circuit Allemand du Lausitzring

Au volant de son Audi de l’équipe Abt, à l’issue des 43 tours que comportait l’a 1ére épreuve du week-end, Nico Muller l’emporte en devançant de 2″870, la plus rapide des BMW, celle du Sud-Africain Sheldon van der Linde du Team RBM et la seconde Audi Abt de son partenaire et poleman Robin Frijns classé troisième à 7″513

Top 5 pour deux autres pilotes BMW, Marco Wittmann et Timo Glock de l’équipe RMG qui finissent respectivement à 7″861 et 14″569.

Ensuite, on trouve Ferdinand Habsburg et l’Audi WRT René Rast et Jamie Green avec les deux Audi Rosberg, Philipp Eng et la BMW RBM, suivi de Mike ‘Rocky’ Rockenfeller qui termine dixième avec la seule Audi Phoenix, son équipier le Français Loïc Duval ayant abandonné !

Peter SOWL

Photos : DTM et TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE DU LAUSITZRING LE 15 AOÛT

1 – Nico Muller (Audi) Abt, les 43 tours, en 57’06″681

2 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM, à 2″870

3 – Robin Frijns (Audi) Abt, à 7″513

4 – Marco Wittmann (BMW) RMG, à 7″861

5 – Timo Glock (BMW) RMG, à 14″569

6 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT, à 20″226

7 – René Rast (Audi) Rosberg, à 20″679

8 – Jamie Green (Audi) Rosberg, à 24″914

9 – Philipp Eng (BMW) RBM, à 26″654

10 – Mike Rockenfeller (Audi) RBM, à 26″802

11 – Harrison Newey (Audi) WRT, à 53″182

12 – Lucas Auer (BMW) RMR, à 57″468

13 – Robert Kubica (BMW) ART GP, à 1’07″388

14 – Jonathan Aberdein (BMW) RMR, à 1 tour

15 – Fabio Scherer (Audi) WRT, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Nico Muller, en 1’17″249

ABANDON

25° tour : Loïc Duval

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU DTM 2020

1.Muller : 80 points – 2.Frijns : 43 – 3.Rast : 35 – 4.Green : 34 – 5.van der Linde : 26 – 6.Rockenfeller : 23 – 7.Duval : 22 – 8.Glock : 14 – 9.Wittmann : 13 – 10.Eng : 10