SCOTT DIXON LE PLUS RAPIDE JEUDI AUX ESSAIS DE L’INDY 500. ALONSO HUIT MAIS FINIT DANS LE MUR.

Troisième la veille lors de la première séance des essais libres de la 104ème édition de l’Indy 500 derrière le Canadien James Hinchcliffe et l’Américain Marco Andretti, tous deux du Team éponyme Andretti, le pilote Néo-Zélandais du Chip Ganassi, Scott Dixon a signé le meilleur temps lors de la deuxième journée des essais libres, ce mercredi 13 août 2020.

Pour sa part , l’ancien double Champion du Monde de F1 et aussi des 24 Heures du Mans, l’Espagnol Fernando Alonso de l’équipe Arrow McLaren Schmidt a tapé dans le virage 4, conservant auparavant sa monoplace droite, mais il a terminé assez fort contre les barrières, avant de finir sa course dans la voie des stands, sortant indemne, l’autorisant à reprendre la piste au début de la troisième journée.

Pour ces essais libres de cette seconde journée ce jeudi, les pilotes se sont mis en piste avec des réglages et des modes très différents, anticipant dans certains cas les essais de qualification simulés même si ce n’est que demain vendredi, où les ‘surpressions’ du turbocompresseur seront augmentées pour garantir jusqu’à 90 chevaux en plus, comme cela se passera pour les tests officiels samedi et dimanche.

Reste à connaitre la météo, une grande variable cette année. La journée de jeudi avait commencé le matin avec des conditions plus fraîches, pour terminer l’après-midi avec une montée qui a rendu l’air plus mince, affectant les conditions aérodynamiques critiques des voitures roulant avec une charge minimale absolue. .

Dixon, vainqueur ici à Indy en 2008, qui était parmi les rares pilotes à s’améliorer dans l’après-midi, a précédé le Japonais Takuma Sato (victorieux à Indy en 2017) qui paraissait en grande forme, et Marco Andretti qui reste parmi les premiers pour la deuxième journée consécutive.

Top 5 également pour Conor Daly de l’équipe d’Ed Carpenter, qui se montre le meilleur des pilotes utilisant le moteur Chevy de Chevrolet, derrière un trio de pilotes roulant pour Honda, et pour le ‘rookie’ Alex Palau, avec sa Dallara-Honda du Team Dale Coyne.

Suivent, Colton Herta d’Andretti, Charlie Kimball de chez AJ. Foyt et Fernando Alonso avec sa Dallara-Chevy de l’équipe Arrow McLaren.

À noter la dix-septième place seulement de James Hinchcliffe avec sa Dallara-Honda Andretti, pourtant le plus vite, premier la veille !

Mais le ‘fait’ du jour est l’absence incroyable de tous les pilotes de la fameuse ‘Dream-Team’ de Roger Penske tous absents du Top 10 !

Ni Simon Pagenaud le Vainqueur sortant, ni Josef Newgarden le Champion en titre, ni Will Power (1er à Indy en 2018), ni non plus ‘le pigiste‘ le Brésilien Hélio Castroneves (également ancien lauréat en 2009) exceptionnellement de retour pour ces 500 Miles – il pilote dorénavant pour le Team Penske en Endurance en IMSA. une Acura n’y étant parvenu à intégrer ce Top 10.

Et c’est justement Castroneves qui se révèle ce jeudi 13 août, le plus rapide du clan Penske mais loin au … 16ème rang seulement ! Josef Newgarden suit au 18ème, Will Power au 23ème et Simon Pagenaud au diable vauvert au 27ème !

Peter GRISWOLD

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE JOURNÉE DES ESSAIS LE 13 AOÛT

1 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 224.526 mph (361.339 kmh)

2 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL – 224.345

3 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 224.047

4 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 223.341

5 – Alex Palou (Dallara-Honda) Dale Coyne – 223.238

6 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 223.188

7 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 223.178

8 – Fernando Alonso (Dallara-Chevy) Arrow McLaren – 223.128

9 – James Davison (Dallara-Honda) Dale Coyne – 223.020

10 – Oliver Askew (Dallara-Chevy) Arrow McLaren – 222.929

11 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 222.873

12 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 222.849

13 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 222.551

14 – Tony Kanaan (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 222.541

15 – Zach Veach (Dallara-Honda) Andretti – 222.438

16 – Hello Castroneves (Dallara-Chevy) Penske – 222.061

17 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 222.031

18 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 221.952

19 – Graham Rahal (Dallara-Honda) Rahal RLL – 221.905

20 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) Arrow McLaren – 221.813

21 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Dale Coyne – 221.709

22 – Spencer Pigot (Dallara-Honda) Rahal RLL – 221.699

23 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 221.634

24 – Felix Rosenqvist (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 221.588

25 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 221.498

26 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 221.492

27 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 221.359

28 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 221.341

29 – JR Hildebrand (Dallara-Chevy) DRR – 221.147

30 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 220.825

31 – Sage Karam (Dallara-Chevy) DRR – 220.130

32 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 219.859

33 – Ben Hanley (Dallara-Chevy) DragonSpeed – Pas de chrono