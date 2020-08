PASCAL WEHRLEIN REMPLACERA NEEL JANI CHEZ PORSCHE EN FORMULE e EN 2021.

Pascal Wehrlein est officiellement nommé Pilote Porsche !

La firme Allemande de Stuttgart, annonce au lendemain de la fin de la Saison 2019-2020, le recrutement du pilote Allemand, qui épaulera son compatriote André Lotterer dès la prochaine et septième Saison du Championnat des Monoplaces Électriques de la Formule e. Wehrlein remplaçant le Suisse Neel Jani.

Wehrlein avait récemment loupé les courses à Berlin suite à la résiliation anticipée de sa relation avec l’équipe Mahindra, avec laquelle il a fait ses débuts dans la catégorie.

Questionné il explique :

« C’est une opportunité fantastique, j’ai toujours suivi l’histoire de cette marque dans le sport automobile. Maintenant, j’ai hâte de connaître l’équipe et de commencer le travail le plus tôt possible ».

Rappelons que Wehrlein a conquis le titre DTM. en 2015 , obtenu à 20 ans, aucun pilote n’ayant réussi cette performance aussi jeune.

Soutenu par Mercedes, Wehrlein était alors pilote de réserve en Formule 1 pour Manor (2016) et Sauber (2017), avant de se séparer de Mercedes et de se lancer dans l’aventure de la Formule e, récoltant jusqu’à présent une pole position et un podium. .

Fritz Enzinger, responsable du Département Course chez Porsche, indique :

« Pascal a acquis une grande expérience dans différentes catégories, réussissant toujours à briller Avec lui et André, nous aurons deux pilotes de haut niveau pour le championnat du monde 2020-2021 ».

Quant au Suisse Jani, l’un des pilotes Porsche depuis 2014 en Mondial d’Endurance WEC., avec un titre mondial et une victoire aux 24 Heures du Mans, il n’a certes pas brillé en série électrique mais il reste dans le groupe des pilotes ‘usine’

Ce que confirme Fritz Enzinger :

« On le reverra bientôt en action sur d’autres projets. Car je suis très satisfait de Neel au volant. »

Peter SOWL