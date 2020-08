‘MOTOGP.’ 2020 À BRNO : PLUIE INTERMITTENTE ET REVANCHE ANNONCÉE DE POL ESPARGARO.

Bon, comme prévu, il a plu de façon intermittente ce samedi, sauf le matin.

Donc les pilotes se sont dépêchés et ils ont eu raison, de faire un chrono aussi vite que possible avant que la pluie vienne tout flaquer en l’air.

L’après midi, sur une piste ‘pourave’, Miller a évidemment fait le meilleur temps, c’est son type de circuit préféré mais son chrono est loin de celui du matin, donc puni.

Il se trouve que le reste du GP. est prévu sur le sec, du coup les pilotes ont eu peu d’envie d’aller tester des pneus pluie qui ne serviront à rien.

Bon, on va donc s’intéresser plutôt à la première session.

Quartararo l’avait prédit, les KTM. ont un avantage énorme à Brno et au Spielberg, circuit sur lesquels les pilotes ont pu rouler jusqu’en juillet avec les vraies motos de GP. et la présence d’un camion Michelin quand les autres ne pouvaient que s’entraîner sur des motos de série ou de Superbike équipées de pneus grand public.

Cet avantage est légal, à l’époque KTM. (et Aprilia), n’ayant pas fait de résultats en 2019, ayant droit à des concessions, sur le nombre de moteurs, sur les essais en vrai, ils sont donc arrivés à Brno et au Spielberg avec des motos déjà réglées et une monte pneumatique déjà au point.

Ce qui explique (sans lui enlever le moindre du monde son talent) que Binder, réglages impeccables et pneus adaptés, ait avalé Morbidelli avec autant de facilité, ‘Morbi’ dont les pneus étaient brûlés comme ceux de Zarco d’ailleurs…

Et ce sera la même chose en Autriche témoin ce meilleur temps de Pol Espargaro alors que le reste du paddock cherche ses réglages.

On se souviendra d’ailleurs que Pol Espargaro avait failli finir sur le podium de Brno avec Binder mais avait loupé son coup suite à une faute grossière qui l’a envoyé au tapis.

Ce matin où il fallait faire vite avant la pluie, Pol Espargaro était avec une moto réglée et bien sûr est meilleur temps.

Plus intéressant, ce circuit est plutôt dédié aux Ducati, qui ont fait de vraies belles choses, Dovizioso est deuxième temps, Zarco six, Miller huit, l’armada est là.

Moins amusant, chez Ducati, Tardozzi, l’un des Politiques de la maison, a annoncé le Casting 2021 pour la fin du mois.

Les bruits courent sur un trio de tête, Lorenzo, Bagnaia et Zarco… Dovizioso ne serait plus dans les projets ? Du coup il sent peut-être le boulet et se déchaîne au Spielberg. Bon Bagnaia est blessé, il va manquer de gros points, mais Ducati est capable de miser surt un pilote en déroute.

Il se dit même que si Zarco n’a pas le guidon officiel, il sera appelé chez le satellite Pramac Ducati.

Les Yamaha en revanche, Spielberg c’est pas leur truc, Morbidelli (5ème) et Quartararo (10) sont dans les temps qui permettent d’aller en Q2 samedi, Viñales et Rossi doivent espérer que la FP3, le samedi, soit généreuse… Sinon ce sera le passage par Q1.

Nakagami (team LCR. satellite Honda) qui prétend savoir depuis deux semaines quel est le secret de Marquez (et le HRC. a peut-être amélioré la moto…) est quatre, il est donc l’étendard de la marque pour l’instant.

Les deux Suzuki de Rins et Mir sont dans les dix, on sait que la moto est une fusée, on trouve encore l’étonnant Oliveira (KTM. Tech3) dans le top 10, j’ai déjà expliqué que dans des conditions tout à fait légales, les motos autrichiennes arrivent sur ce circuit préréglées…

Autrement dit il est à prévoir que lors de ces deux week end autrichiens et surtout le premier, KTM. soit encore en haut de l’affiche.

Tant mieux finalement plus on est de fous plus on rit.

Résultat combiné MotoGP 2020 GP d’Autriche le vendredi

https://resources.motogp.com/files/results/2020/AUT/MotoGP/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_e7e98219&_ga=2.103846085.415274277.1597341056-1022355283.1590254058

En Moto2, un truc amusant, Lowes domine totalement la journée mais en fait on regarde ailleurs.

C’est que Ducati a ouvertement pointé le doigt sur deux pilotes capables de monter en MotoGP (Zarco a intérêt à faire gaffe) Enea Bastianini et Jorge Martin.

Ce sont donc ces deux pilotes qui ont été les plus scrutés de la journée, eux aussi ont deux GP. pour convaincre…

Bastianini est en tête au Général après les deux courses de Jerez, Martin a la moitié des ponts du leader mais ce jour, l’enjeu (et la guerre ! ) sont lancés.

Jorge Martin a été très convaincant il est deuxième temps à dix millièmes de Lowes, Bastianini s’est un peu écroulé, seizième temps seulement au combiné.

Autrement dit, l’annonce pesante et compliquée comme toujours de Ducati anime fortement ce GP…

Résultat combiné Moto2 2020 GP d’Autriche le vendredi

https://resources.motogp.com/files/results/2020/AUT/Moto2/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_2fb3a29f&_ga=2.175658727.415274277.1597341056-1022355283.1590254058

En Moto3, même chose, c’est le temps du matin qui compte et c’est donc Arbolino (Honda) qui est le meilleur chrono de la journée.

Il est à noter que McPhee le pilote fièrement écossais est deuxième au combiné, il a malheureusement l’habitude de manger beaucoup de gravier…

Arenas le leader au Général est onzième temps donc en fait à part ce qui était prévu chez KTM. en MotoGP, cette journée de vendredi donne vraiment peu d’indications sur la suite des événements.

Résultat combiné Moto3 vendredi GP. d’Autriche 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/AUT/Moto3/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v3_e37c1917&_ga=2.112694081.415274277.1597341056-1022355283.1590254058

Bref vivement demain…

Jean Louis BERNARDELLI