‘MOTOGP.’ 2020 : EN ARAGÓN LE DÉSERT, À MISANO DU PUBLIC !

Autrement dit en Espagne, on continue la ‘Guerre de Tranchées ‘(la vraie a fait un nombre de morts ahurissants) on croit mettre les gens à l’abri alors que les canons (les virus en l’occurrence) les déciment à qui mieux-mieux.

Bref, en Aragón, un double GP. sur le circuit de Motorland, prévu les 18 et 25 octobre, se fera, à priori, sans public, à huis clos. Comme bon nombre de grands événements sportifs automobiles, dont dans dix jours, les très célèbres 500 Miles à Indianapolis ou dans un petit mois, les non moins réputées 24 Heures du Mans !

À l’inverse en Italie, le Gouverneur de la Région d’Émilie Romagne, lui, a répondu favorablement à la demande du Circuit de Misano, pour son double GP. du 13 et du 20 septembre.

Une première mondiale se dessine enfin !

À ce sujet, Valentino Rossi a déclaré il y a deux jours que Misano sans public, ce n’est pas Misano, le destin et quelques hommes courageux l’ont écouté !

Le public admis sur le MotoGP. le sera à raison de 10.000 personnes par jour, soit 60.000 personnes au total car le Paddock, lui aussi sera libéré de ses chaînes.

Le circuit a proposé pour cela de recevoir uniquement le public en tribunes (aucun spectateur dans les zones dites de gazon), de prévoir un parking spécifique pour chaque tribune et des accès différenciés.

Par ailleurs, le public sera contrôlé à l’entrée (avec des appareils de mesure de la température) ce qui va occasionner un b… nucléaire à l’entrée mais les 10.000 privilégiés qui auront l’honneur d’aller faire la queue pour participer à une première mondiale seront ravis d’attendre, en plus, sur tous les circuits du monde, ils ont un peu l’habitude des entrées difficiles.

Il est évident que l’aspect retombée économique est aussi une raison de cette décision, l’Émilie Romagne fera comprendre au monde entier qu’elle sort de la nuit, qu’elle est ouverte (plages et sites invraisemblables comme la ville rocher de San Marino).

Bien joué, pas à dire, bien joué.

Il est probable que le port du masque sera obligatoire même si l’on sait maintenant que la contagion se fait plus facilement dans les endroits intérieurs clos.

Voilà, le port du masque, dans la comédie italienne qui a inventé le théâtre moderne, c’est un beau symbole !

L’autre est que la capitale de cette région est Bologne, le symbole mondial est décidément énorme.

Pendant ce temps, en France on interdit les réunions de plus de 5.000 personnes alors que l’on sera incapable de surveiller, lors du Tour de France, ou de baliser des milliers de kms de route au départ de Nice, alors que dans les RER. en juillet on roulait bondés à bloc !

Bref, c’est du grand n’importe quoi, le monde sportif et culturel attend avec impatience que la politique arrête son incohérence et son goût obscurantiste pour la peur.

Mais répétons-le, comme Gilles Gaignault, ne cesse de me le rappeler, TOUTES les courses automobiles à travers le monde dont la France se déroulent actuellement à… huis clos sans spectateur !

Imaginez Indianapolis sans ses 350.000 spectateurs le 23 août prochain…

Et pourtant ce sera réel aucun fan dans les gigantesques tribunes !

En France, Claude Michy se battra jusqu’au dernier jour pour que ses tribunes déjà vendues soient ouvertes au public, l’exemple de Misano doit faire phosphorer sec dans les couloirs préfectoraux du Mans !

Mais là grosse inquiétude tout de même, car les 19 et 20 septembre prochain, les très prestigieuses 24 Heures du Mans autos, se dérouleront, on l’a dit plus haut à huis clos donc… là, pour le GP. de France Moto, la balle est dans le camp du Préfet qui en partenariat avec l’ACO. a œuvré pour des 24 Heure sans public !

Il est vrai que le nouveau Premier Ministre a indiqué il y a 48 heures qu’aucun événement de plus de 5.000 spectateurs ne pourrait être organisé en France jusqu’à fin octobre !

À ce sujet, Gilles Gaignault, m’informe que ses réseaux lui ont fait savoir que le Bol d’Or Moto serait annulé, l’annonce étant imminente !

Donc voilà, situation extrêmement compliquée un peu partout…

Aragón dans la tradition de l’interdiction, l’Italie en mode intelligence (on imagine que j’en tire une certaine fierté !) mais surtout le monde la Moto devra une fière chandelle à un Président de Région.

Un Président qui s’est fait connaître en battant à plate couture les ‘néo-chemises noires’ qui tentaient de récupérer cette région (jamais soumise d’ailleurs, même durant la guerre) et qui dans un deuxième temps donne un exemple au monde entier.

Pas mal !

Reste qu’il est actuellement malheureusement bien seul…

Jean Louis BERNARDELLI