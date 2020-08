MOTOGP. 2020 : JOHANN ZARCO OU LA REVANCHE SUR LE TEMPS PERDU…

Si l’on remonte un peu dans le temps, on se souviendra peut-être qu’en 2011 – la dernière année du Mondial 125 – Johann Zarco s’est battu comme un lion au guidon d’un Derbi (Champion du Monde l’année précédente avec Marc Marquez) contre une insolente Aprilia, celle de Nico Terol qui lui ravira le titre.

Terol a totalement ou presque disparu des écrans radars du Moto GP, alors que le Français Zarco a continué, montant en Moto2 où il sera d’ailleurs sacré double Champion du Monde en 2015 et 2016.

Il est alors le pilote français de vitesse le plus ‘capé’, une idole, qui entre en MotoGP chezTech3 Yamaha en 2017 et pour son premier GP., au Qatar, il se permet de partir en tête et d’y rester durant sept tours avant d’aller au tas, ce qui est logique pour quelqu’un qui apprend à marcher…

Il termine, au guidon d’une moto satellite bien moins performante que les usines, sixième au classement général en 2017 et 1018.

Bref, une carrière qui démarre façon missile.

Et puis l’erreur, pas la sienne, celle de son manager, il part chez KTM. en 2019.

Un cauchemar, la moto ne marche pas et personne ne l’écoute pour l’améliorer, ces Autrichiens sont d’une arrogance infernale.

(À noter que quand ils accepteront et assumeront le fait d’avoir une moto ratée, ils feront appel à Dani Pedrosa qui lui sera écouté, la moto devient un avion qui gagne même son premier GP. à Brno…)

Entretemps, Zarco a quitté KTM. en milieu de saison, désespéré, dépressif, trouvant quand même pour quelques GP. en fin d’année une moto Honda du Team LCR sur laquelle il n’a pas le temps de s’habituer, mais l’important est là, il revit.

Entretemps, beaucoup de ceux qui l’avaient adulé lui tombent sur le dos, on dit tout, qu’il est fini, qu’il ne s’en remettra pas, qu’il est trop âgé pour revenir etc…

Je me suis battu bien des fois contre ces oiseaux de malheur qui me pourrissaient de mails à ce sujet, je me suis alors aperçu que des lecteurs bien plus nombreux n’avaient rien oublié de son immense talent et de sa popularité.

Oui le garçon est tenace.

Entre en scène le promoteur du GP. de France Claude Michy, un mec formidable, qui sait que des héros comme Zarco ou le jeune arrivant Quartararo au Bugatti c’est une bonne quantité de spectateurs en plus, c’est aussi un visionnaire de génie qui au surplus cultive cette qualité tellement rare qu’est l’amitié.

Il a réussi à remonter le GP de France d’une épreuve désastreuse perdant un ‘max de pognon en un outil magnifique devenant l’événement recevant le plus de public de la saison…

Il arrivera bien à remettre Zarco sur les rails, et les bons !

Il fonce à Valence et discute d’arrache pieds avec Ducati, Zarco devient officiellement membre du Team Avintia, le plus privé des privés, mais il a un contrat Ducati avec une moto de 2019 qui est disons très suivie par ‘l’ingé’ chef, Gigi dall’Igna, qui est en effet au stand de Johann chaque jour.

On sait chez Ducati qu’il n’a pas la moto, pour gagner, il le sait aussi, néanmoins ses résultats de début d’année, sur une moto aussi difficile à apprivoiser sont encourageants.

Les mauvaises langues disent que c’est parce qu’il y a beaucoup de blessés ou d’abandons devant mais la course, c’est d’abord finir et si possible devant.

La veille du GP. de Brno, où il sera magnifique durant les trois jours, il avait dit qu’il espérait passer en Q2 direct et obtenir un top 5 durant le GP.

Il est pole le samedi, le dimanche il est troisième, malgré un long lap (exécuté de main de maître d’ailleurs) puni par erreur par Spencer, Chef des »Marshall’.

Il a dépassé Pol Espargaro (qui ne peut pas le sentir) et celui-ci, volontairement ou pas, referme la porte, il y a choc, Espargaro part au gravier.

Sans cette punition, il pouvait peut-être aller chercher un Morbidelli dont les pneus étaient à l’agonie (ceux de Zarco aussi mais il avait mieux géré le début de course) il est quand même troisième après une lutte démentielle avec la Suzuki d’usine de Rins, on a retrouvé notre héros.

Le jour où tout Ducati est à l’arrache, il est sur le podium avec ce que j’appelle sa ‘meule d’occase’.

Voilà, le héros a perdu beaucoup de temps, beaucoup de GP., maintenant il est l’homme pressé et ça lui va totalement bien, son bonheur est là, aller vite…

Ce qu’il dit à son arrivée aux micros de MotoGP TV.

Johann, la pole position et le podium ! Hier, vous aviez dit que vous seriez heureux d réussir un top cinq. Alors le Top 3, vous rend heureux?

:

Johann Zarco : « Encore mieux (rires) ! J’ai raté mon départ et je dois travailler là-dessus car parfois je fais des bon départ et parfois non. Je n’ai donc pas pu très bien m’élancer puis je me suis senti plutôt bien dans les virages et prêt à me battre. Puis je me suis fait doubler et cela n’a pas été facile de reprendre le terrain perdu. Je sentais que Morbidelli s’échappait et que j’aurais pu avoir le rythme pour le suivre. Le top 3 a alors créé un petit écart et Pol m’a doublé. Il était également rapide mais commettait de petites erreurs, comme quand il a élargi au premier virage. J’étais à l’intérieur, sur ma trajectoire, et quand nous nous sommes touchés je ne m’attendais pas à ce qu’il tombe. Quelques tours après, j’ai eu un long lap, et j’ai été surpris car je m’attendais à ce que deux pilotes me doublent quand je faisais mon long lap. Mais personne ne m’a doublé, et à ce moment, je me suis dit “OK, ça peut être bien, essaie de rattraper Morbidelli”. C’était difficile car dans les trois derniers tours le pneu arrière était complètement effondré et je savais que Rins est toujours rapide en fin de course. Je voyais une seconde, une demi-seconde, puis je l’entendais derrière moi dans le dernier tour. J’ai vraiment essayé de ne laisser aucun espace où ilpourrait doubler, ce qui a bien fonctionné. Donc merci à Ducati et merci à l’équipe. Je suis vraiment heureux de leur offrir le podium et nous verrons ce que nous pourrons faire à Spielberg ! »

Nous aussi Johann, bienvenue au retour de l’enfant prodige…

Jean Louis Bernardelli