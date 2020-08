VICTOIRE DE GUNTHER SAMEDI EN FORMULE e À BERLIN. VERGNE SUR LE PODIUM. DA COSTA 4, FILE VERS LE TITRE.

Une Pole, un Podium et… de gros Points pour DS TECHEETAH !

Avec la troisième place de Jean-Éric Vergne, parti depuis la pole position, et la quatrième d’Antonio Félix Da Costa, l’équipe DS TECHEETAH a marqué des points très importants à Berlin lors de la huitième course du Championnat des Monoplaces de la Formule e. Plus que jamais, l’équipe tenante du titre et son pilote Portugais semblent filer vers les deux couronnes mises en jeu !

Après une journée de repos, les Concurrents de la Formule e reprennent la piste ce samedi et entament la phase finale la plus intense de son histoire avec la troisième des six courses (en neuf jours !) prévues sur le Circuit de Berlin-Tempelhof.

Et, pour la troisième fois en trois journées de course, c’est une DS e-TENSE FE20 qui s’élançait depuis la pole position. Symboliquement coiffé d’un casque différent pour conjurer le mauvais sort, Jean-Éric Vergne a rappelé à tous lors des essais qualificatifs qu’il n’est pas double Champion en titre de la Formule e par hasard !

Dès le départ de cette huitième course de la Saison 6, le Français confirmait sa mainmise et il menait pratiquement de bout en bout. Mais malheureusement à trois minutes de l’arrivée, il devait toutefois céder deux positions pour finalement terminer au troisième rang.

Les deux monoplaces de l’équipe DS TECHEETAH franchissaient la ligne pratiquement ensemble puisqu’Antonio Félix Da Costa se glissait dans le sillage de son équipier pour prendre la 4ème place. De quoi ponctuer une belle remontée depuis le 9ème rang sur la grille de départ et surtout frapper un nouveau coup dans la course au titre. Le Portugais compte en effet 68 points d’avance alors que la formation DS TECHEETAH a porté son avantage à 70 longueurs.

« C’est vrai qu’après la magnifique pole position de JÉV., nous espérions décrocher une nouvelle victoire », reconnaisait Xavier Mestelan Pinon, le Directeur de DS Performance.

Avant d’indiquer :

« Mais nous sommes tout de même très heureux de ce nouveau podium, le sixième consécutif et le 30ème pour DS Automobiles. En outre, Antonio a effectué une course très intelligente en remontant jusqu’à la 4è place. Ce résultat d’ensemble nous permet de conforter notre avance dans les Championnats Pilotes et Équipes. Nous nous sommes encore rapprochés des titres, mais nous restons concentrés : il reste encore 3 courses à disputer ! »

Après sa belle prestation, Jean-Éric Vergne était partagé dans ses émotions.

« C’était bien de signer la pole position après deux mauvaises journées », glisse le Français. « J’avais de nouveau un superbe feeling dans la voiture durant les essais qualificatifs. C’est bon aussi de retrouver le podium, même si ce n’était pas la plus haute marche. J’ai perdu de l’énergie pendant le mode attaque. Nous pensons que ma palette de régénération, qui permet de recharger la batterie durant les phases de décélération, n’a pas fonctionné normalement. Je manquais donc d’énergie pour défendre ma position en fin de course, mais je me réjouis de remonter dans la voiture dès demain et je vais tout faire pour convertir ce podium en victoire. »

Après cinq podiums consécutifs, dont trois victoires, Antonio Félix Da Costa terminait cette fois à la quatrième place, juste derrière son équipier.

« Ce qui rend la Formula e tellement excitante, ce sont les écarts minimes qu’il y a aux avant-postes », sourit-il, beau joueur.

Précisant :

« Malheureusement, ces écarts n’étaient pas à mon avantage lors des qualifications cette fois. Mais j’ai pu remonter dans le peloton et je suis très heureux de cette quatrième place. Notre but était de marquer des points aujourd’hui et c’est ce que nous avons fait. Demain, l’objectif sera de disputer une belle course. »7

Mathématiquement, le Portugais pourrait déjà sceller la course à la couronne ce dimanche.

« Marquer 31 points aujourd’hui nous a rapprochés du titre dans les deux championnats et je ne peux être que très fier de mon équipe et de nos pilotes », avoue Mark Preston, le Team Principal de DS TECHEETAH.

Poursuivant :

« Bien sûr, ça aurait été fantastique de remporter un autre succès, spécialement pour JÉV qui avait connu deux journées difficiles. Mais l’essentiel ce sont les points que nous avons marqués. La journée de demain s’annonce très excitante car Antonio aura de vraies chances de déjà coiffer la couronne. Nous allons donc tout faire pour lui donner, à lui et à JÉV, les meilleures armes possibles pour se battre tout à l’avant du peloton. »

Finalement la victoire est revenue au pilote Allemand Maximilian Gunher qui remporte un deuxième succès cette saison, triomphant au finish devant le Hollandais de l’équipe Virgin, Robin Frijns, second à 0″128. JÉV complétant le podium à 2″569, devant son partenaire Antonio Felix da Costa, classé 4ème à 2″743. Top 5 pour André Lotterer de l’équipe Porsche, à 3″136

Gunther qui expliquait:

« C’est une sensation incroyable. Je suis ravi pour moi et toute l’équipe d’avoir remporté ma course à domicile ici à Berlin. Ce fut une course incroyablement intense jusqu’à la fin. J’avais prévu d’attaquer Jean-Eric Vergne tardivement, mais ensuite Robin Frijns est revenu très près de moi avec un peu plus d’énergie. J’ai dû tout donner pour résister à la pression et ne pas le laisser me dépasser dans le dernier tour. En fin de compte, notre plan s’est parfaitement déroulé. Sans aucun doute, l’une des clés de cette situation était qu’après les deux courses précédentes, nous avons réussi à nous qualifier en haut du peloton, cette fois-ci. »

Ce dimanche, le départ de l’antépénultième course de la Saison 6 sera de nouveau donné à 19 h.

Et le suspense promet d’être entier ?

Peter SOWL

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE SAMEDI 8 AOÛT

1 – Maximilian Gunther (BMW) – BMW Andretti – 35 tours

2 – Robin Frijns (Audi) – Virgin, à 0″128

3 – Jean-Éric Vergne (DS) – DS Techeetah, à 2″569

4 – Antonio Felix da Costa (DS) – DS Techeetah, à 2″743

5 – André Lotterer (Porsche) – Porsche, à 3″136

6 – Oliver Rowland (Nissan) – Nissan e.dams, à 5″547

7 – Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) – Mahindra, à 7″893

8 – Lucas Di Grassi (Audi) – Audi Abt, à 12″672

9 – Mitch Evans (Jaguar) – Jaguar, à 13″511

10 – Alexander Sims (BMW) – BMW Andretti, à 19″248

11 – Sébastien Buemi (Nissan) – Nissan e.dams, à 20″240

12 – Nico Muller (Penske) – Dragon, à 20″486

13 – Sam Bird (Audi) – Virgin, à 20″733

14 – Edoardo Mortara (Mercedes) – Venturi, à 20″944

15 – Daniel Abt (NIO) – NIO, à 21″947

16 – Oliver Turvey (NIO) – NIO, à 22″774

17 – Alex Lynn (Mahindra) – Mahindra, à 23″181

18 – Nyck De Vries (Mercedes) – Mercedes, à 32″520

19 – Felipe Massa (Mercedes) – Venturi, à 36″549

MEILLEUR TOUR :

Mitch Evans, en 1’08″350

ABANDONS :

31° tour : René Rast

18° tour : Stoffel Vandoorne

14° tour: James Calado

11° tour: Sergio Sette Camara

11° tour: Neel Jani

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT

1.Felix da Costa : 137 points – 2.Gunther : 69 – 3.Di Grassi : 61– 4.Evans : 59 – 5.Vandoorne : 57 – 6.Lotterer : 55 – 7.Bird : 52 – 8.Buemi : 51 – 9.Sims : 49 – 10.Vergne : 47