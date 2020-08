VERSTAPPEN ET SA RED BULL-HONDA STOPPENT LA DOMINATION DES MERCEDES CE DIMANCHE AU ‘GP. DU 70ème ANNIVERSAIRE’.

Cela ne pouvait franchement pas mieux tomber…

Pour le GP. du 70ème anniversaire qui se déroulait une semaine après le ‘British GP.’ sur la même piste de Silverstone, celle où se déroula le 13 mai 1950, le tout premier Grand Prix de l’histoire de la Formule 1, la victoire n’est pour une fois pas revenue à l’équipe Mercedes qui depuis le lancement de la Saison 2020 du Championnat du Monde de F1, écrasait et survolait outrageusement la concurrence… mais à l’écurie Autrichienne Red Bull !

Et c’est tant mieux car cette insolente supériorité devenait lassante et faisait fuir, GP. aprés GP., les fans les plus inconditionnels du Monde de la F1.

Bref, ce dimanche 9 août 2020, le toujours très performant pilote Néerlandais Max Verstappen au volant de sa Red Bull-Honda triomphe et l’emporte en précédant les deux monoplaces Mercedes, qui doivent se contenter des deux places d’honneur sur le podium, Lewis Hamilton, précédant Valterri Bottas.

Top 5 pour la Ferrari de Charles Leclerc et pour la seconde Red Bull-Honda du Thaïlandais, Alexander Albon.

Suivent ensuite et dans l »ordre, les deux Racing Point du Canadien Lance Stroll et du ‘revenant’ pigiste de luxe de très grande qualité’ l’Allemand Nico Hülkenberg, lesquels devancent la Renault du Français Esteban Ocon, la McLaren-Renault du Britannique Lando Norri et l’Alpha Tauri-Honda du Russe, Daniil Kvyat, qui finit dix.

Après la conclusion de ce GP du 70éme Anniversaire, c’est un vainqueur heureux qui confiait :

« C’est une victoire à laquelle sincèrement je ne m’attendais pas forcément. Mais nous avons choisi la bonne stratégie. Après le premier relais, je me suis rendu compte que la voiture se comportait très bien avec mes pneus. J’avais beaucoup de rythme, car on n’a rencontré aucun problème avec les pneus, j’ai vraiment pu attaquer pendant tout le GP. Mais c’est un résultat incroyable pour nous de gagner ici. Tout a bien fonctionné concernant la stratégie, la course a été assez tranquille. Et au final, je suis incroyablement heureux de cette victoire. »

Et Max poursuivait :

« Jusqu’à cette course, je n’avais pas encore vraiment eu l’occasion de mettre la pression aux pilotes Mercedes, je voulais vraiment tenter de le faire. J’ai pu imposer mon rythme jusqu’à la fin après leur arrêt aux stands. À Barcelone, on va essayer de faire la même chose, et comme les pneus plus tendres semblent bien convenir à notre voiture 2020, on ne sait pas ce qui peut arriver. »

John ROWBERG

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT DU ‘GP. DU 70ème ANNIVERSAIRE’.

1 – Max Verstappen (Red Bull-Renault) – 52 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) à 11″326

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) à 19″231

4 – Charles Leclerc (Ferrari) à 29″289

5 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) à 39″146

6 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) à 42″538

7 – Nico Hülkenberg (Racing Point-Mercedes) à 55″951

8 – Esteban Ocon (Renault) à 1’04″773

9 – Lando Norris (McLaren-Renault) à 1’05″544

10 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) à 1’09″669

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) à 1’10″642

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) à 1’13″370

13 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) à 1’14″070

14 – Daniel Ricciardo (Renault) à 1 tour

15 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

16 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) à 1 tour

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

18 – George Russell (Williams-Mercedes) à 1 tour

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 1 tour

ABANDON :

Kevin Magnussen

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES PILOTES.

1.Hamilton : 107 points – 2.Verstappen : 77 – 3.Bottas : 73 – 4.Leclerc : 45 – 5.Norris : 38 – 6.Albon : 36 – 7.Stroll : 28 – 8.Perez : 22 -9.Ricciardo : 20 – 10.Ocon : 16– 11.Sainz Jr :15 – 12.Gasly : 12 – 13.Vettel : 10 – 14.Hulkenberg : 6 – 15.Giovinazzi et Kvyat : 2 -17.Magnussen : 1.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES CONSTRUCTEURS.

1.Mercedes : 180 points – 2.Red Bull-Honda : 113 – 3.Racing Point-Mercedes : 56 – 4.Ferrari : 55 – 5.McLaren-Renault : 53 – 6.Renault : 36 – 7.Alpha Tauri-Honda : 14 – 8.Alfa Romeo-Ferrari : 2 – 9.Haas-Ferrari : 1 -10. Williams-Mercedes : 0