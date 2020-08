POLE ET 1ère LIGNE POUR VERGNE ET DA COSTA CE DIMANCHE DANS LA 2ème COURSE DE BERLIN-TEMPELHOF.

La fête continue et se poursuit ce dimanche pour le deux pilotes de l’équipe DS Techeetah.

Comme la veille lors de la 1ère des deux courses du week-end, Jean-Éric Vergne s’offre à nouveau la pole à l’issue de la Superpole, il était déjà le plus rapide auparavant lors des qualifications et si samedi son partenaire, facile leader du Championnat, Antonio Félix da Costa, avait dû se contenter de la neuvième place seulement des chronos, ce dimanche, il signe le second temps de la Superpole, juse précédé par son équipier Français !

Les deux DS Techeetah s’élanceront donc dans la soirée de la 1ère ligne. Classés troisième et quatrième samedi, ils aspirent cette fois au doublé dimanche en début de soirée.

Derrière eux, au terme de la Superpole, on pointe dans l’ordre, les deux pilotes de l’équipe Nissan e.dams, le Britannique Oliver Rowland et le Suisse Sébastien Buemi, lesquels devancent le pilote Mercedes, le Néerlandais Nyck De Vries et le Brésilien Félipe Massa, de chez Venturi.

Vainqueur samedi, l’Allemand de l’équipe BMW Andretti, partira vingt-et-unième et avant dernier !

Peter SOWL

Photos : TEAM

RÉSULTAT DE LA SUPERPOLE CE DIMANCHE 9 AOÛT

À BERLIN-TEMPELHOF.

1 – Jean-Éric Vergne (DS) – DS Techeetah – 1’06″107

2 – Antonio Felix da Costa (DS) – DS Techeetah – 1’06″247

3 – Oliver Rowland (Nissan) – Nissan e.dams – 1’06″552

4 – Sebastien Buemi (Nissan) – Nissan e.dams – 1’06″564

5 – Nyck De Vries (Mercedes) – Mercedes – 1’06″597

6 – Felipe Massa (Mercedes) – Venturi – 1’06″777

RÉSULTAT DES QUALIFICATIONS DE LA SECONDE COURSE

CE DIMANCHE 9 AOÛT À BERLIN-TEMPELHOF.

1 – Jean-Éric Vergne (DS) – DS Techeetah – 1’06″484 – Q2

2 – Oliver Rowland (Nissan) – Nissan e.dams – 1’06″484 – Q2

3 – Nyck De Vries (Mercedes) – Mercedes – 1’06″575 – Q3

4 – Felipe Massa (Mercedes) – Venturi – 1’06″674 – Q3

5 – Sebastien Buemi (Nissan) – Nissan e.dams – 1’06″700 – Q2

6 – Antonio Felix da Costa (DS) – DS Techeetah – 1’06″708 – Q1

7 – Alex Lynn (Mahindra) – Mahindra – 1’06″741 – Q4

8 – René Rast (Audi) – Audi Abt – 1’06″754 – Q4

9 – Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) – Mahindra – 1’06″778 – Q3

10 – Robin Frijns (Audi) – Virgin – 1’06″818 – Q2

11 – Mitch Evans (Jaguar) – Jaguar – 1’06″859 – Q1

12 – Lucas Di Grassi (Audi) – Audi Abt – 1’06″866 – Q1

13 – Edoardo Mortara (Mercedes) – Venturi – 1’06″870 – Q3

14 – James Calado (Jaguar) – Jaguar – 1’06″904 – Q3

15 – Nico Muller (Penske) – Dragon – 1’06″940 – Q4

16 – Alexander Sims (BMW) – BMW Andretti – 1’06″951 – Q2

17 – Sam Bird (Audi) – Virgin – 1’06″953 – Q2

18 – André Lotterer (Porsche) – Porsche – 1’07″036 – Q1

19 – Oliver Turvey (NIO) – NIO – 1’07″038 – Q4

20 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) – Mercedes – 1’07″064 – Q1

21 – Maximilian Gunther (BMW) – BMW Andretti – 1’07″103 – Q1

22 – Neel Jani (Porsche) – Porsche – 1’07″119 – Q4

23 – Daniel Abt (NIO) – NIO – 1’07″351 – Q4

24 – Sergio Sette Camara (Penske) – Dragon – 1’07″492 Q4