LA VICTOIRE POUR VERGNE ET LE TITRE POUR DA COSTA CE DIMANCHE EN FORMULE e À BERLIN TEMPELHOF.

Le triomphe est total ce dimanche 9 Aout 2020 pour l’équipe DS Techeetah.

Avec la victoire de son pilote, le double Champion du monde en titre le Français Jean Éric Vergne assorti du doublé, obtenu par le second pilote de l’équipe, le Portugais Antonio Félix da Costa – victorieux en milieu de semaine des deux premières courses du meeting de Berlin Tempelhof – se classant second ce dimanche soir, l’écurie DS Techeetah, conserve les deux titres pilotes et équipe !‘

Auteur de la pole plus tôt dans la journée, JEV confirme et décroche sa première victime cette année, cependant que sa Costa qui s’était élancé à ses côtés en 1ere ligne confirme en course et offre le double au Team, synonyme de titre!

Et ce alors qu’il reste encore deux manches à courir cette semaine et toujours sur la piste de cet aéroport de Berlin Tempelhof!

Carton plein pour la 3eme année pour l’équipe chinoise, Techeetah, alliée à la firme Française DS depuis 2018, et qui a déjà été sacrée chez les pilotes avec le Français Jean-Eric Vergne en 2017-2018 et 2018-2019 et chez les constructeurs en 2018-2019

Da Costa qui déclarait à sa descente de monoplace :

´

« Je n’ai pas de mots. J’ai été tellement proche derenoncer à un moment. Je remercie Jean-Éric qui m’a poussé, m’a beaucoup appris. À peine arrivé dans cette équipe, je suis champion. Je suis vraiment très heureux ».

« C’est un moment historique pour DS TECHEETAH ! », confirme Xavier Mestelan Pinon, le Directeur de DS Performance.

Qui poursuivait:

« Après les deux titres remportés la saison dernière, nous nous imposons de nouveau dans les championnats Teams et Pilotes et ce face à des concurrents très prestigieux. Bien sûr, nous devons cela à nos pilotes, à notre savoir-faire technologique, mais aussi – et surtout – aux hommes et aux femmes qui sont impliqués dans cette magnifique aventure sportive. Ensemble, nous avons construit une machine à gagner et ces nouveaux titres sont une récompense inestimable pour les passionnés que nous sommes. Aujourd’hui, je suis extrêmement fier de chacun d’entre eux. L’association de DS Automobiles et TECHEETAH est un pari réussi. Nous en avons la preuve avec ces 4 titres au compteur ! »

« J’ai gagné des courses importantes dans ma vie, mais jamais un championnat FIA », jubilait le Portugais.

Avant d’ajouter:

« Il y a dans ce championnat 24 pilotes de très haut niveau. Le remporter aujourd’hui est donc incroyable. Avant de rejoindre DS TECHEETAH, je pensais être quelqu’un qui travaille beaucoup. Après une semaine au sein de l’équipe, je leur ai dit « Maintenant je comprends pourquoi vous gagnez autant ». JEV est un fantastique équipier et un grand champion. Il m’a beaucoup aidé et je n’aurais pas pu faire autant sans sa présence. Un immense merci à tout le monde dans l’équipe. Ces gens sont juste incroyables ! »

Vainqueur du jour après avoir signé sa deuxième pole position en deux jours, Jean-Éric Vergne en a profité pour s’emparer de la deuxième place du championnat des Pilotes avant les deux dernières courses.

« Je suis très heureux pour Antonio aujourd’hui », confiait le double champion. « Il a fait un travail remarquable et il mérite ce titre. Coup de chapeau à lui ! Merci à toute l’équipe et toutes les personnes autour de moi qui ont travaillé tellement dur. Nous nous poussons tous sans cesse pour nous améliorer et nous ne cessons jamais de progresser. Notre équipe a remporté le titre Pilotes à trois reprises (dont deux fois avec DS Automobiles, NDLR) et vient de décrocher celui des Teams pour la seconde fois. Aujourd’hui, je ne peux pas espérer mieux que de continuer à me battre à l’avenir avec cette équipe fantastique. »

Enfin, Team Principal de DS TECHEETAH, Mark Preston ne pouvait qu’être élogieux envers son équipe.

« Merci et félicitations à tout le monde », souriait-il. « Ceux qui travaillent sur les circuits, mais aussi dans les bureaux, les laboratoires et les ateliers à Satory et ceux qui nous aident à Oxford. Rien de cela n’aurait été possible si nous n’avions pas connu la frustration, des défis à relever et des problèmes à solutionner. Nous ne voulons laisser personne nous battre. Nous avons un partenaire exceptionnel avec DS Automobiles qui nous soutient totalement. Je n’ai qu’une chose à dire : merci à tous ! »

Peter SOWL

Photos : TEAM

LE CLASSEMENT DE LA 4ème COURSE DE BERLIN TEMPELHOF

1 – Jean-Eric Vergne (DS) DS Techeetah, les 37 tours, en 46’24″803

2 – Antonio Felix da Costa (DS) DS Techeetah , a 0″497

3 – Sebastien Buemi (Nissan) Nissan e.dams, a 1″392

4 – Nyck De Vries (Mercedes) Mercedes, a 3″791

5 – Oliver Rowland (Nissan) Nissan e.dams, a 5″018

6 – Lucas Di Grassi (Audi) Audi Abt, a 9″805

7 – Mitch Evans (Jaguar) Jaguar, a 14″814

8 – Andre Lotterer (Porsche) Porsche, a 15″755

9 – Alex Lynn (Mahindra) Mahindra, a 21″001

10 – Felipe Massa (Mercedes) Venturi, a 22″809

11 – Sam Bird (Audi) Virgin, a 22″911

12 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) Mercedes, a 23″388

13 – Alexander Sims (BMW) BMW Andretti, a 23″575

14 – Edoardo Mortara (Mercedes) Venturi, a 23″889

15 – Jerome D’Ambrosio (Mahindra) Mahindra, a 23″914

16 – René Rast (Audi) Audi Abt, a 24″381

17 – James Calado (Jaguar) Jaguar, a 26″600

18 – Daniel Abt (NIO) Porsche, a 29″121

19 – Neel Jani (Porsche) Porsche, a 29″527

20 – Nico Muller (Penske) Dragon, a 34″431

21 – Sergio Sette Camara (Penske) Dragon, a 36″315

22 – Oliver Turvey (NIO) NIO, a 1’01″473

MEILLEUR TOUR: Sam Bird, en 1’08″556

ABANDON

1° tour: Maximilian Gunther

NON PARTANT

Robin Frijns