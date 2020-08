WSBK 2020 A PORTIMAO : UN PETIT SAMEDI TRICOLORE

C’est sûr qu’après la journée de folie vécue à Brno en MotoGP, le WSBK offre bien peu de résultats aux Français …

On sait que notre meilleure chance de victoire est dans la cylindrée Supersport 600, avec un Cluzel (Yamaha GMT 94) en lutte permanente avec un adversaire imbattable, Locatelli, sur la Yamaha du team Bardahl.

On avait bien commencé, Cluzel et Perolari, du même team, avaient bien marché en qualifs, mais pour la course, Cluzel qui se bat comme un fou depuis le début de la saison avec Locatelli, qui était encore largement dans le coup tout près de l’arrivée, a fini par partir à la faute et terminer sixième.

C’est un autre Français, Mahias qui prend la deuxième place, Perolari, un jeune pilote en qui Christophe Guyot a vraiment une jolie confiance et il a raison, finit quatre, Cluzel six.

Bref, beau résultat mais cette victoire sur Locatelli est encore ratée.

Et c’est honnêtement le seul but du team de battre cette maudite moto du team Bardahl !

En attendant, Locatelli aura gagné les quatre premières courses de la saison, c’est une première dans cette discipline, preuve que Cluzel attaque une forteresse imprenable.

En WSBK, la victoire de Rea n’est jamais une bonne nouvelle, on entend ça depuis des années et c’est lassant.

Cela dit Ratzaglioglu et sa Yamaha lui en ont bien fait baver…

Notre héros à nous, Loris Baz, qui a formidablement bien marché en essais et en qualifs a terminé six, on sait qu’il ya deux courses par week end dans toutes les cylindrées ça ira mieux demain !

Enfin, la première course de SSP 300 a été très violente, les Français n’ont pas ait grand chose mais c’est Ana Carrasco qui gagne, j’adore cette nana qui bat les hommes…

Jean Louis BERNARDELLI