SUITE DE LA LIGIER EUROPEAN SERIES A SPA !

Trois pole positions pour M Racing, deux avec la Ligier JS P4 N°16, une autre avec la Ligier JS2 R N°86, et une nouvelle pole position pour la Ligier JS2 R N°45 de MV2S Racing.

Deuxième manche de la Ligier European Series, au cours du meeting ELMS, sur le circuit Ardennais de Spa-Francorchamps en Belgique. Les séances d’essais ont vu s’affronter onze Ligier JS2 R et trois Ligier JS P4.

Comme au Castellet, après avoir réalisé le meilleur temps en essais libres, Victor Shaytar sur la Ligier JS2 R N°45 de l’équipe MV2S Racing obtient la pole position au cours de la première séance de qualifications.

A la deuxième séance, trois Ligier JS2 R se retrouvent en un peu plus de deux dixièmes, mais c’est le jeune Mathieu Martins de l’Institut de Pilotage sur la N°86 de M Racing qui rafle le meilleur temps.

M Racing et l’Institut de Pilotage sont également à l’honneur en catégorie Ligier JS P4 puisque le tout jeune Sacha Lehmann sur la N°16 s’octroie les deux pole positions.

Les trois séances d’essais de cette première journée sous le chaud soleil Ardennais étaient réparties en une heure d’essais libres et deux fois 20 minutes de qualifications.

Malheureusement la Ligier JS P4 N°27 de l’équipe Raw Motorsport et des frères Ferguson avait dû déclarer forfait. L’équipe Britannique a pris la difficile décision de regagner immédiatement sa terre natale pour éviter les mesures de quarantaine prises jeudi soir par la Grande-Bretagne vis-à-vis des personnes revenant d’un séjour en Belgique.

Comme au Castellet en juillet dernier, c’est la Ligier JS P4 N°50 de l’équipe Italienne HP Racing Team, toujours avec Andrea Dromedari au volant, qui réalise le meilleur temps des essais libres en 2’29.821.

Pour sa première participation en Ligier European Series, le jeune Sacha Lehmann de l’Institut de Pilotage Automobile, qui sort d’une prelière saison en Ultimate Cup Série en monoplace, tout juste âgé de 18 ans, au volant de la Ligier JS P4 N°16 exploitée par l’équipe M Racing, le suit de près. La N°81 de l’équipe Belge Milo Racing aux mains de Kevin Balthazar ferme la marche du trio de tête.

Côté Ligier JS2 R, le très expérimenté pilote Russe, Victor Shaytar de l’équipe MV2S Racing, à bord de la N°45, s’offre à nouveau le meilleur tour de la catégorie en 2’35.694.

À environ une seconde, le Français Mathieu Martins, 19 ans, un autre pilote de l’Institut de Pilotage Automobile, sur la N°86 de M Racing, devance d’à peine plus d’un dixième, Nerses Isaakyan, au volant de la N°17 de l’équipe Russe Arctic Energy, qui pour cette course fait cavalier seul.

Au cours de la première séance de qualifications, chargée de déterminer la grille de la 1ére course, nombre de voitures ont vu certains de leurs temps au tour annulés pour avoir dépassé un peu trop souvent les bords de piste, en particulier dans les courbes du Raidillon. Ce qui a généré quelques rebondissements dans les positions. Dans le même temps, la génération montante tentait de bousculer les pilotes plus expérimentés.

Tentative réussie en Ligier JS P4. Sacha Lehmann sur la N°16 de M Racing réalise la pole position en 2’29.658, devant Kevin Balthazar sur la 81 de Milo Racing qui obtient un 2’30.700, laissant Andrea Dromedari de la 50 de HP Racing Team sur sa faim avec 2’30.724 !

Dans l’autre catégorie, en GT, on retrouve le top 3 des essais libres. Victor Shaytar sur la Ligier JS2 R N°45 de MV2S Racing résiste et coiffe même au poteau le jeune Mathieu Martins sur la N°86 de M Racing, crédité de 2’35.373 pour 2’35.403 !

En troisième position, Nerses Isaakyan sur la 17 d’Arctic Energy en 2’36.022.

Deux heures plus tard, alors que la chaleur est à son comble, au cours des essais qualificatifs de la seconde course, M Racing s’adjuge les pole positions dans les deux catégories.

En sport-prototype, Sacha Lehmann aux commandes de la Ligier JS P4 N°16 améliore encore son temps en 2’29.135. Andrea Dromedari est à seulement deux petits dixièmes et partira lui en deuxième position sur la grille. La 81 de Milo Racing, avec Christophe Nivarlet cette fois, occupera la troisième place.

Dans la catégorie Ligier JS2 R, Mathieu Martins sur la 86 prend sa revanche et s’octroie la pole position en 2’35.434. Sébastien Baud, sur la 74 de l’équipe Suisse Cool Racing, vainqueur des deux courses au Castellet, vient se glisser en deuxième position en 2’35.649, alors que Nerses Isaakyan sur la 17 d’Arctic Energy complète le top 3 en 2’35.652.

Des écarts serrés qui annoncent de belles batailles en course !

PAROLES DE PILOTES

Sacha Lehmann, M Racing, Ligier JS P4 #16, pole position Qualifications 1 et 2 :

« C’est mon premier roulage en compétition sur la Ligier JS P4 et ça s’est très bien passé. J’étais très vite dans le rythme. J’ai eu quelques petites difficultés avec la voiture en début de journée mais l’équipe a très vite réglé ça et je les en remercie. Le but d’un pilote c’est de progresser au fur et à mesure de la journée et de trouver des petites choses à améliorer sur la voiture ou sur les trajectoires et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. L’objectif pour demain c’est bien sûr la victoire pour les deux courses avec le meilleur tour si possible. Ce serait très très bien ! »

Victor Shaytar, MV2S Racing, Ligier JS2 R #45, pole position Qualifications 1 :

« Nous avons été surpris avec le nouveau train de pneus, il se peut que la pression ait été trop élevée, et j’étais trop lent en début de séance. On laisse aussi la voiture assez souple à l’arrière pour Mikhaïl, notre gentleman driver, et du coup on perd un peu de temps dans certains secteurs. Mais pour moi c’est très important que Mikhaïl progresse pas à pas. On travaille là-dessus. Évidemment je suis content d’avoir fait la pole position et le meilleur temps de la journée en catégorie JS2 R. Et en particulier parce que j’ai interrompu ma carrière il y a deux ans et que je n’avais pas couru depuis. Donc maintenant j’essaie de retourner à un très haut niveau. J’aime vraiment beaucoup la voiture et en même temps je progresse. Nous verrons ! »

Mathieu Martins, M Racing, Ligier JS2 R #86, pole position Qualifications 2 :

« C’était une super séance et j’ai fait le temps qu’il fallait. Donc je suis content. Par rapport à la première course du Castellet, je comprends de mieux en mieux la voiture et c’est pour ça que je m’améliore. J’essaie d’en tirer le meilleur ! Et puis finalement ce sera peut-être plus simple d’être pilote solo, il y aura moins de stress dans les passages aux stands. Et demain, pourquoi pas deux podiums, ce serait vraiment bien ! »

Les courses 1 et 2 se dérouleront ce samedi de 9h20 à 10h25 et de 13h15 à 14:20.

François LEROUX

Photos : Davy DELIEN et LIGIER

LA GRILLE DE DÉPART DE LA 1ére COURSE DE SPA