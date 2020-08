POLE POUR LE FRANÇAIS JEAN-ÉRIC VERGNE EN FORMULE e A BERLIN TEMPELHOF CE SAMEDI

Bien malheureux et malchanceux en milieu de semaine lors des deux premières des six manches finales du Championnat des monoplaces électriques de la Formule e, le double tenant du titre, le Français Jean-Eric Vergne au volant de sa DS de l’équipe DS Techeetah, a frappé un grand coup ce samedi lors des qualifications de la 3éme des six épreuves prévues sur le tracé de Berlin Tempelhof !

Il signe et le meilleur temps des chronos avec 1’06″597 et ensuite celui de la Superpole avec 1’06″277

JEV s’élancera donc depuis la première ligne avec, à ses cotes la BMW de Maximilian Gunther du Team BMW Andretti, second en 1’06″772.

Vergne qu confiait:

« C’est fou dans ce sport comme on peut passer de zéro à héros. C’était important de ne pas tomber trop bas. Ce n’est jamais évident de galérer quand, dans le même temps, son équipier fait du si bon travail. J’ai fait un »reset » dans ma tête, je sais que je peux faire des poles, gagner des courses et des championnats. Après deux journées horribles, me voilà de retour aux affaires. »

Suivent ensuite, les Belges Jérôme D’Ambrosio de Mahindra en 1’06″885, et Stoffel Vandoorne le pilote Mercedes, 4éme avec 1’06″965.

Derrière, on pointe le Britannique Alex Lynn, l’autre membre de Mahindra avec 1’07″177 et le Néerlandais Robin Frijns au volant de l’Audi Audi Virgin, sixième avec 1’07″180

A noter que double poleman et double vainqueur mercredi dernier, son propre coéquipîer, le Portugais Antonio Félix da Costa, n’a guère brillé ce amedi, n’obtenant qu’une bien modeste pour lui, douzième place aux qualifications !

Peter SOWL

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SUPER POLE CE SAMEDI 8 AOUT 2020

1 – Jean-Éric Vegne (DS) – DS Techeetah – 1’06″277

2 – Maximilian Gunther (BMW) – BMW Andretti – 1’06″772

3 – Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) – Mahindra – 1’06″885

4 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) – Mercedes – 1’06″965

5 – Alex Lynn (Mahindra) – Mahindra – 1’07″177

6 – Robin Frijns (Audi) – Virgin – 1’07″180

LE RÉSULTAT DE LA SESSION DES QUALIFICATIONS

1 – Jean-Éric Vegne (DS) – DS Techeetah – 1’06″597 – Q2

2 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) – Mercedes – 1’06″714 – Q1

3 – Alex Lynn (Mahindra) – Mahindra – 1’06″731 – Q4

4 – Robin Frijns (Audi) – Virgin – 1’06″740 – Q3

5 – Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) – Mahindra – 1’06″748 – Q3

6 – Maximilian Gunther (BMW) – BMW Andretti – 1’06″846 – Q2

7 – André Lotterer (Porsche) – Porsche – 1’06″867 – Q2

8 – Nyck De Vries (Mercedes) – Mercedes – 1’06″907 – Q3 *

9 – Antonio Felix da Costa (DS) – DS Techeetah – 1’06″938 – Q1

10 – Oliver Rowland (Nissan) – Nissan e.dams – 1’06″947 – Q2

11 – Lucas Di Grassi (Audi) – Audi Abt – 1’06″960 – Q1

12 – Sergio Sette Camara (Penske) – Dragon – 1’07″077 – Q4

13 – Felipe Massa (Mercedes) – Venturi – 1’07″090 – Q2

14 – Edoardo Mortara (Mercedes) – Venturi – 1’07″098 – Q2

15 – Sebastien Buemi (Nissan) – Nissan e.dams – 1’07″140 – Q1

16 – Alexander Sims (BMW) – BMW Andretti – 1’07″141 – Q2

17 – James Calado (Jaguar) – Jaguar – 1’07″147 – Q3

18 – Neel Jani (Porsche) – Porsche – 1’07″793 – Q4

19 – Mitch Evans (Jaguar) – Jaguar – 1’07″197 – Q1

20 – Sam Bird (Audi) – Virgin – 1’07″208 – Q1

21 – René Rast (AudI) – Audi Abt – 1’07″261 – Q4

22 – Daniel Abt (NIO) – NIO – 1’07″331 – Q3

23 – Nico Muller (Penske) – Dragon – 1’07″366 – Q4

24 – Oliver Turvey (NIO) – NIO – 1’07″521 – Q4

* 5 places de pénalité