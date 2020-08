MOTOGP. 2020 À BRNO : ZARCO EN POLE DEVANT QUARTARARO, LE JOUR DE GLOIRE DES FRANÇAIS EST ARRIVÉ.

COCORICO… DU JAMAIS VU ! HISTO RIQUE !

Songez. La pole et le deux meilleurs temps pour deux pilotes Français ! Inouï.

Les plus grands souvenirs évacuent le reste, j’ai pris plein de notes durant ce Moto GP. pour la pole à Brno mais l’inattendu et sensationnel doublé de nos duettistes tricolores Zarco-Quartararo, me coupe encore les jambes.

Fabio Quartararo avait le ‘mood’, troisième des ‘pré-qualifs’ derrière Morbidelli et Zarco, il fait le meilleur temps de la séance FP4, la seule vraie session libre du week end, réservée aux MotoGP, où les pilotes roulent en mode GP., essayant d’affiner au max les réglages de course, c’est le premier vrai juge de la course du dimanche.

Zarco avait aussi le ‘mood’, sorti deuxième des ‘préqualifs’, il prouve qu’il est en grande forme, heureusement parce que le camp Ducati est aux abois, alors que Brno est un circuit large et avec de longues lignes droites favorables à la puissance rouge !

La preuve, si les quatre Yamaha passent du premier coup en Q2, la vraie pole, comme Zarco d’ailleurs, Pol Espargaro et sa KTM, et son frère Aleix au guidon d’une Aprilia, roulent plutôt bien, mais incroyable… Dovizioso et Miller devront passer par la Q1, qu’ils ratent totalement, les deux places de rattrapage seront prises par un Rins qui souffre d’un épaule mal en point et un Binder qui permet à KTM de placer ses deux motos officielles en pole.

C’était donc déjà dingue…

Mais quand est venue l’heure de la pole, là j’ai encore le cœur qui a sauté, c’est dangereux à mon grand âge mais je m’en fous !

Quel bonheur, comme me l’a soufflé au »tél’ Gilles Gaignault, quelle sacrée charge émotionnelle ce samedi 8 août 2020, en milieu d’après-midi !

Dès le début de séance, Fabio Quartararo est devant en bagarre avec son ‘pote’ d’équipier Morbidelli, les pilotes des deux Yamaha ‘satellites’ sont donc devant les usines de Maverick Viñales et de Valentino Rossi et avec un Aleix Espargaro démentiel d’envie, qui a une grosse revanche à prendre sur son début de saison totalement… loupé !

On voit donc gros comme une maison se profiler… un duo Petronas dans cette chasse à la pole, puis les pilotes rentrent au stand pour changer de moto avec un nouveau train de pneus (mais personne ne passe la monte ‘chewing gum’, il fait trop chaud).

Taramasso, le responsable de Michelin, reconnait d’ailleurs que c’est compliqué de trouver les deux pneus qui vont bien car la piste est beaucoup moins adhérente et beaucoup plus chaude qu’en 2019.

C’est finalement dans son dernier tour que Johann Zarco décroche la pole, Fabio Quartararo est averti et force comme un fou mais il chute’!

Et un formidable Zarco colle… trois dixièmes à son compatriote !

Cela dit, il avouera à l’arrivée ne pas tirer de plans sur la comète pour le GP., mais il se voit bien se battre tout devant avec les tous bons…

C’est le doublé Français le plus attendu en 500/Moto GP. depuis un… milliard d’années !

Sublime, surtout sur un circuit bourré de pièges !

Et, Johann Zarco a aussi sauvé l’honneur de Ducati que l’on considérait comme souveraine sur ce circuit, on verra dimanche au GP…

Signant sa toute 1ère pole en Moto GP. depuis celle décrochée en Malaisie à Sepang !

C’était il y a 2 ans en 2018 !

Je ne m’en suis toujours pas remis.

Résultat Pole Moto GP Brno 2020

En Moto3, première pole de Fernandez, c’est émouvant la naissance d’un bébé champion, Rodrigo est deux et Suzuki trois, le japonais est deuxième au Général et n’a que six points de retard sur Arenas.

Là encore le GP sera plein d’enjeux monstrueux.

Pole Moto3 Brno 2020

En Moto2, le leader au mondial, Nagashima, n’a pas passé le barrage de la Q !

Ce qui donne de grosses idées aux deux pilotes qui le suivent au Général, Bastianini (à deux points) et Marini (à 5 points).

Alors en pole, grosse ‘baston’, c’est Joe Roberts (rien à voir avec le grand Kenny) qui l’emporte, devant Lowes et Bastianini, Marini partira dix et aura plus de mal à remonter au Classement.

Mais bref, demain, peut-être un changement de leader dans ce Moto2 très observé par les écuries pour leurs recrutements en 2021 !

Pole Moto2 Brno 2020

Jean Louis BERNARDELLI