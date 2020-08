BOTTAS ET SA MERCEDES EN POLE DU ‘GP. DU 70ème ANNIVERSAIRE’ EN F1 À SILVERSTONE.

Le Finlandais Valtteri Bottas au volant de sa Mercedes, s’est montré ce samedi après-midi 8 août 2020, le plus rapide lors de la séance des qualifications du GP. du 70ème Anniversaire à Silverstone, s’offrant ainsi avec 1’25″154, la 13ème pole de sa carrière.

Il s’élancera donc en tête dimanche avec à ses côtés son coéquipier, multiple Champion du Monde en titre et leader du Championnat F1 2020, Lewis Hamilton, crédité lui de 1’25″217.

Les années se suivent, les Grands Prix aussi et Mercedes, GP. après GP., continue de survoler et d’écraser la discipline, ce qui ne manque pas d’inquiéter en haut lieu, une telle supériorité ruinant l’intérêt des compétitions… et la passion des fans les plus assidus qui ne se gênent pas un peu partout et bien évidemment sur les réseaux sociaux pour se plaindre et déserter le suivi de la F1 !

Et on les comprend… car l’insolente domination et supériorité finit depuis cinq ans par lasser même les plus fidèles ‘aficionados’ et autres ‘tifosi’ !

Bref, vous l’aurez tous compris… TROP, C’EST TROP !

Derrière la ballade des ‘Flèches d’Argent’, pardon rebaptisées et décorées en… ‘flèches noires’ , on pointe ce samedi 8 août, incroyable mais vrai… LE pigiste, le rapide et véloce Nick Hülkenberg, lequel remplaçant le Mexicain Sergio Perez, toujours frappé par son infection au COVID-19 et par conséquent toujours interdit de fréquenter les paddocks, n’a rien perdu de son talent et signe le… meilleur chrono derrière les imbattables Mercedes !

Nico Hülkenberg qui pilote donc la Racing Point-Mercedes de ‘Chico’ réalisant 1’26″082 en Q3, se permettant de précéder Max Verstappen et sa Red Bull-Honda, seulement 4ème avec 1’26″176.

Ensuite, on retrouve et dans l’ordre, la Renault de l’Australien Daniel Ricciardo, cinquième avec 1’26″297 qui devance l’autre Racing Point-Mercedes du Canadien Lance Stroll, six avec 1’26″428 et l’un des jeunes Français, Pierre Gasly, excellent septième au volant de l’Alpha Tauri-Honda, avec 1’26″534.

Le Top 10 étant complété par la 1ère Ferrari une nouvelle fois celle de Charles Leclerc, huitième avec 1’26″614, suivi de l’autre Red Bull-Honda du Thaïlandais Alexander Albon, neuvième avec 1’26″669

Déception pour le clan McLaren-Renault, si brillant jusqu’alors, Lando Norris, ne décrochant que le dixième temps avec 1’26″778.

Suivent plus loin, Esteban Ocon et la seconde Renault avec 1’27″011, l’autre Ferrari de Sebastian Vettel avec 1’27″078, Carlos Sainz Jr. et sa McLaren-Renault avec 1’27″083 et Romain Grosjean au volant de la plus rapide des Haas-Ferrari, avec 1’27″254.

Ensuite, apparaissent George Russell, Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, puis plus surprenant, les deux Alfa Romeo-Ferrari d’Antonio Giovinazzi et de l‘ancien Champion du Monde sacré en 2007, Kimi Räikkönen, à, la dérive aux deux derniers rangs !

John ROWBERG

Photos : TEAMS et PIRELLI

LA GRILL E DE DÉPART DU GP. DU 70ème ANNIVERSAIRE

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’25″154 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’25″217 – Q3

3 – Nico Hülkenberg (Racing Point-Mercedes) – 1’26″082 – Q3

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’26″176 – Q3

5 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’26″297 – Q3

6 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’26″428 – Q3

7 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’26″534 – Q3

8 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’26″614 – Q3

9 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’26″669 – Q3

10 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’26″778 – Q3

11 – Esteban Ocon (Renault) – 1’27″011 – Q2

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’27″078 – Q2

13 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) – 1’27″083 – Q2

14 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’27″254 – Q2

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’27″455 – Q2

16 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″882 – Q1

17 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’28″236 – Q1

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’28″430 – Q1

19 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″433 – Q1

20 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″493 – Q1