MOTOGP 2020 : ACCIDENT DE MARQUEZ … LE TITANE CASSE, C’EST LA FAUTE DU CHIEN !

Puig, le team manager de Honda HRC, nous raconté que Marquez a cassé la plaque en titane qui tenait son humérus brisé en ouvrant une porte énorme qui donne sur le jardin pour laisser ses chiens aller pisser.

Premier réflexe, penser qu’on nous prend pour des cons.

Deuxième réflexe, se souvenir de pilotes de très haut rang et assez amis pour que nous échangions sur nos problèmes privés ou intimes, se souvenir donc de courses importantes ratées pour des motifs d’accidents domestiques ridicules…

Troisième réflexe, aller voir sur le net si les accidents domestiques sont nombreux et graves, réponse oui, mon assureur me l’avait déjà dit et les médecins que j’ai pu appeler en août, merci à eux, l’ont confirmé.

J’ai perso, un ami, c’était à l’époque ou le mot radar n’existait que dans l’aviation et la marine, qui faisait souvent, en auto ou à moto, du 180 de moyenne sur un Paris-Marseille ou un Paris-Strasbourg, et qui est mort… en tombant d’un cerisier !

Enfin, je suis allé sur les sites où l’on évoque le titane, celui des trains d’atterrissages de certains avions (vu le choc ça a intérêt à ne pas casser…) on l’utilise aussi beaucoup en marine à voile de compète au large, pour les quilles des bateaux de course, parce que le métal est léger et costaud…

Donc ce truc doit être incassable.

Pourtant plusieurs exemples durant les courses transocéaniques à la voile font état de quilles brisées net…

Alors si une quille de bateau pesant plusieurs tonnes casse, la plaque minuscule implantée sur l’humérus de Marquez peut casser aussi.

Tout ceci est donc « normal »… Saif qu’il s’agit de Marquez.

Et l’invraisemblable est que Puig ait raconté cette histoire pour fuir toute responsabilité sur la reprise de guidon beaucoup trop précoce de Marquez à Jerez, pas sa faute puisque la plaque de titane a cassé après son passage à moto !

Mais justement, les gens que j’ai pu avoir au téléphone, qui utilisent le titane sur de très gros engins, me disent qu’il faut souvent le radiographier car il peut y avoir des fissures le rendant cassant comme du verre.

Donc la faute serait finalement aux médecins mais pas ceux qui ont laissé Marquez courir à Jerez !

Ceux qui n’ont pas vérifié que cette plaque fixée par des vis sur l’humérus brisé de Marquez ait ou non des fissures.

Cela dit, les fissures ont pu se déclencher à Jerez, en effet, un effort colossal, ouvrir une porte fenêtre peut sans doute briser une plaque de titane, à partir du moment où le métal n’est plus vraiment en grande forme.

Et du coup la faute éventuelle retombe en partie sur Puig qui a laissé son pilote rouler à Jerez !

Ah oui, avant le journalisme, mon rêve était de devenir avocat.

Comme en plus, dans mon cursus scolaire, je me suis tapé trois mois de collège jésuite en Italie, j’adore ce jeu du chat et de la souris, on se croirait dans un procès après un accident d’avion où tout le monde se renvoie la balle, y compris les syndicats de pilotes d’ailleurs.

Mais on s’éloigne du sujet principal de l’histoire, la moto me semble bien triste, bien petite, qui n’a comme sujet de discorde qu’une histoire de porte fenêtre…

Bon, Honda doit être content que le pipi des chiens de Marquez lui coûte quasiment une année ratée et une année qui coûte … un bras (ouaf !)…

Allez, ce vendredi on oublie les histoires de portes fenêtres pour redevenir le centre du monde, le nôtre, notre drogue, le chrono…

On sera sur un circuit où quasiment tout le monde dit qu’il s’y sent bien, bref bagarre totale et tant mieux…

Quant à Marquez, laisse peut-être ton frolo ouvrir la porte des chiens, on t’attend sur les circuits !

Jean Louis BERNARDELLI