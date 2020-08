MOTOGP. 2020 À BRNO : VENDREDI, QUARTARARO ET ZARCO, HÉROS DE FRANCE…

Pour une belle journée ça a été une belle journée !

La Piste de Brno n’est pas très adhérente, il a plu durant cinq jours avant le GP., il fait quand même chaud, 30 degrés et 40 sur la piste.

Dans le clan français c’est Zarco qui attaque le premier, meilleur pilote Ducati dès le matin, avec je le rappelle une ‘meule d’occase’ sur un circuit rapide et large où les Ducati d’usine auraient du tourner autour de tout le monde !

Et bien non, la Ducati du matin, et du soir ce sera celle de Zarco !

Devant lui le matin il y a des ‘trucs’ étonnants, Nakagami qui dit et il a peut-être raison qu’il a découvert le secret de Marc Marquez, un Joan Mir dont on sait que la Suzuki est un avion mais de là à le voir à cette place, inattendu.

Quant à Pol Espargaro, qui est trois, 68 millièmes devant Zarco (mais l’Espagnol a une moto d’usine) on sait que son obsession est de finir devant Zarco, ce qu’il ratera totalement l’après midi.

Quartararo a surtout travaillé les réglages en mode GP. il fait donc un temps médiocre le matin.

Un accident important durant cette session matinale, Bagnaia, du Team Pramac, a chuté et s’est cassé le tibia, son manager Guidotti n’est pas sûr de le voir rouler en Autriche…

L’après midi c’est l’hallali Petronas, Quartararo meilleur temps, Morbidelli deuxième…

Yamaha marche bien d’une façon générale, Viñales est cinq, Rossi est douze, moins bien mais bon, il a encore deux jours devant lui…

Autre belle surprise, la troisième place d’Oliveira, le pilote Tech3 KTM, on a du danser de joie avec Hervé Poncharal dans le Team français… (je ne sais pas quelle est la danse traditionnelle à la mode à Bormes les Mimosas, siège du Team, grosse erreur ma part, pardon lecteur…)

Zarco termine quatre comme le matin.

Bagnaia étant absent, les trois autres motos d’usine sont entre dix et quinze, quelque chose ne marche pas dans… l’Armée Rouge, qui devrait tout rafler ici et en Autriche, bon, on est seulement vendredi…

Une bonne nouvelle aussi pour Aprilia qui avait fait de très beaux essais en hiver mais des résultats désespérants dans les courses de Jerez, Aleix Espargaro est septième temps au Général, devant son frère Pol d’ailleurs, il est temps que cette moto soit à la hauteur de la réputation de la marque chez les amateurs de motos hyper sportives !

C’était à prévoir, le remplaçant de Marquez chez Honda, Bradl, est dernier temps.

Pas facile la succession !

Résultats combinés MotoGP Vendredi Brno 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/CZE/MotoGP/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_07afa7a9&_ga=2.149872816.76643159.1596652286-1044698997.1398430659

En Moto3, l’Honda de Fernandez fait le meilleur temps, les stars de la cylindrée, Arenas (huitième temps) et Suzuki (seizième temps) ont un peu roupillé, en plus les écarts sont importants, clairement les datas relevées sur le circuit les autres années ont été insuffisantes vu la chaleur et le peu d’adhérence de la piste !

Mais c’est le temps du matin qui sera celui du ‘combin’, et c’est donc pour Rodrigo !

Un truc marrant, on se croirait sur le Circuit COTA d’Austin au Texas, ici c’est tellement large que les Moto3 sont minuscules.

Mais prennent plus de 220 dans les bouts droits !

Résultats combinés Moto3 vendredi Brno 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/CZE/Moto3/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_4b32c774&_ga=2.148955312.76643159.1596652286-1044698997.1398430659

Le Moto2, c’est la cylindrée parfois soporifique à cause d’un concept de moto totalement bâtard dans une course pourtant la plus renommée au monde, le Moto GP. !

En plus ils passent après le Moto GP., on a donc un peu tendance à s’intéresser beaucoup moins à la chose.

D’ailleurs durant l’époque bénie où le public avait le droit d’exister, le vendredi et le samedi le Moto2 roulait devant un circuit vide, ils ont l’habitude en fait.

Ce qui ne les a pas empêchés de se faire une jolie guerre, il faut dire qu’au Général après trois GP. (ils ont couru au Qatar, eux…) il n’y a que cinq points entre le leader Nagashima et la vedette Marini, le frère de Rossi.

C’est Lowes qui fait le meilleur temps (celui du matin d’ailleurs) au combiné, devant Bastianini qui est une sorte de héros en Italie et Marini.

Il se trouve que Nagashima s’est bien loupé et termine à une demie seconde de Bastianini, ses malheureux cinq points d’avance seront difficiles à garder !

Résultats combinés Moto2 Brno 2020 vendredi

https://resources.motogp.com/files/results/2020/CZE/Moto2/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_d6be7af3&_ga=2.253682831.76643159.1596652286-1044698997.1398430659

Jean Louis BERNARDELLI