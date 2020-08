LA DOMINATION DES MERCEDES SE POURSUIT À SILVERSTONE POUR LES 1ers ESSAIS DU ’70ème ANNIVERSAIRE’.

Ce vendredi 7 Août 2020 à Silverstone pour la première séance d’essais libres de la cinquième Manche de la Saison en Championnat du Monde de F1 et pour le Grand Prix du 70ème anniversaire de l’histoire de la F1, sous un chaud soleil (28 degrés dans l’air, 42 degrés sur la piste et comme d’habitude, les Mercedes qui dominent outrageusement comme les années précédentes et déjà victorieuses des quatre premières courses de la Saison 2029, ont à nouveau dominé cette 1ère session !

Avec de nouveaux pneumatiques tendres fournis par Pirelli, un peu plus tendres que ceux utilisés le week-end dernier, Valtteri Bottas signe le meilleur temps de la séance en 1’26″166, plus d’une seconde plus rapide que Max Verstappen il y a une semaine de la première séance des essais libres, vendredi dernier !

Le Finlandais qui a renouvelé son contrat en milieu de semaine avec Mercedes probablement bien motivé a devancé son coéquipier, Lewis Hamilton, de 13 centièmes.

Derrière les deux Flèches noires, on pointe la Red Bull-Honda de Max Verstappen à un peu plus de sept dixièmes.

Ensuite on trouve à la 4ème place, agréable surprise la Racing Point Mercedes du ‘pigiste’ qui prolonge et poursuit le remplacement du Mexicain Sergio Perez, l’Allemand Nico Hülkenberg, car Perez encore et toujours infecté par le COVID -19 Lequel devance la 1ère Ferrari celle de Charles Leclerc, dernier pilote dans la même seconde que Bottas, à 0″89.

Le Top 10, étant complété par Alex Albon (Red Bull, a 1″11, Sebastian Vettel (Ferrari, à 1″33), Lance Stroll (Racing Point, à 1″37), Daniil Kvyat (AlphaTauri, à 1″48) et Esteban Ocon (Renault, à 1″53). Les deux autres Français, Pierre Gasly avec son AlphaTauri décroche le 11ème temps à 1″54 et Romain Grosjean le 13ème avec sa Haas-Ferrari à 1″74. John ROWBERG Photos : TEAMS

RÉSULTAT DE LA 1ère SÉANCE DES ESSAIS LIBRES DU 70ème GP. ANNIVERSAIRE.

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’26″166 – 21 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’26″304 – 23

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’26″893 – 24

4 – Nico Hülkenberg (Racing Point-Mercedes) – 1’26″942 – 25

5 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’27″062 – 20

6 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’27″280 – 22

7 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’27″498 – 21

8 – Lance Stroll (Racing Point- Mercedes) – 1’27″539 – 26

9 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″653 – 27

10 – Esteban Ocon (Renault) – 1’27″701 – 23

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″707 – 23

12 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’27″846 – 26

13 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’27″908 – 26

14 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) – 1’28″138 – 28

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’28″170 – 24

16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’28″226 – 24

17 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’28″511 – 23

18 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″655 – 24

19 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″960 – 22

20 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’29″319 – 17