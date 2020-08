APRES BOTTAS… HAMILTON LE PLUS VITE VENDREDI APRÈS-MIDI AUX ESSAIS LIBRES 2 DU 70éme GP ANNIVERSAIRE

La seconde séance des essais libres du GP du 70éme anniversaire ce vendredi 7 aout après-midi sur le tracé du Northamptonshire de Silverstone, est toujours dominé par le duettistes du Team Mercedes-AMG.

Mais après Valterri Bottas en matinée, u tour du multiple Champion du monde Britannique Lewis Hamilton de relayer et de se montrer le plus rapide de la journée, améliorant le chrono matinal de son partenaire Finlandais (1’26″166) pour sgner le temps de référence du jour avec 1’25″606.

Bottas qui lui aussi progresse ne réalise cependant que le second temps de cette session avec 1’25″782.

Derrière, on pointe au 3éme rang, la Renault de l’Australien Daniel Ricciardo, en gros progrès avec 1’26″421 , car seulement dix-septième en fin de matinée avec 1’28″511 !

Suivent dans l‘ordre, Max Verstappen et sa Red Bull-Honda avec 1’26″437, et les deux Racing Point-Mercedes du Canadien Lance Stroll et du remplaçant de Sergio Pérez, toujours coincé par son infection au COVID-19, le ‘rapide pigiste de luxe’, l’Allemand Nico Hulkenberg, crédités respectivement de 1’26″501 et de 1’26″746.

Top 10 pour Charles Leclerc et la 1ére Ferrari avec 1’26″812, suivi des deux McLaren-Renault de Lando Norris et de Carlos Sainz Junior avec 1’26″867 et 1’26″918 et pour le jeune Français Esteban Ocon, dixième au volant de la deuxième Renault, avec 1’26″928

On note encore la 11éme position seulement d’Alexander Albon avec la seconde Red Bull-Honda en 1’26″960, les 13éme de Pierre Gasly et de Alpha Tauri-Honda avec 1’27″128, 14éme de Sebastian Vettel l’autre pilote Ferrari avec 1’27″198 et la 15 éme de Romain Grosjean et sa Haas-Ferrari avec 1’27″294

John ROWBERG

Photos : TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES CE VENDREDI 7 AOÛT 2020 A SILVERSTONE

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’25″606 – 22 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’25″782 – 22

3 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’26 »421 – 29

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’26″437 – 15

5 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’26″501 – 24

6 – Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) – 1’26″746 – 26

7 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’26″812 – 32

8 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’26″867 – 26

9 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’26″918 – 24

10 – Esteban Ocon (Renault) – 1’26″928 – 25

11 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’26″960 – 25

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″002 – 33

13 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″128 – 31

14 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’27″198 – 31

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’27″294 – 28

16 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’27″320 – 31

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’27″535 – 30

18 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’27″582 – 28

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’27″683 – 32

20 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’27″955 – 26