A NOUVEAU VICTORIEUX A BERLIN, DA COSTA FILE VERS LE TITRE EN FORMULE e

Un pas de plus vers les titres pour Da Costa et DS TECHEETAH !

Une deuxième victoire en deux jours !

À nouveau intraitable ce jeudi à Berlin lors de la septième épreuve du Championnat des monoplaces de la Formula E, Antonio Félix Da Costa a fait le break dans le classement général provisoire du Championnat, où il compte désormais plus du … double des points accumulés par son plus proche rival.

Dans le classement des Équipes aussi DS TECHEETAH creuse l’écart et se rapproche ainsi un peu plus de son objectif : conserver les deux couronnes remportées lors de la Saison 5 !

Jamais encore un pilote n’avait signé trois pole positions consécutives lors d’une même saison en Formula E. Jamais encore un pilote n’avait gagné trois E-Prix d’affilée…

Mais le Portugais Antonio Félix Da Costa et l’équipe DS TECHEETAH sont actuellement dans une forme olympique ! Pour la deuxième des six courses programmées en neuf jours sur l’ancien aéroport de Berlin-Tempelhof, Antonio a répété le scénario de la veille :

une pole position autoritaire puis une victoire indiscutable après avoir mené de bout en bout. À l’exception du meilleur tour en course, le leader du Championnat a une fois de plus tout raflé !

Et comme ses adversaires directs dans la course au titre ne sont pas parvenus à rester dans son sillage, c’est avec un avantage considérable qui atteint désormais…68 points d’avance sur ses suivants Di Grassi et Vandoorne que « Tonio » abordera les quatre dernières confrontations de la saison.

« C’est un autre succès impressionnant pour Antonio qui a dominé cette course du départ à l’arrivée », sourit Xavier Mestelan Pinon, le Directeur de DS Performance.

E, il ajoute:

« Il a de nouveau réalisé un magnifique tour en Super Pole pour s’offrir sa troisième pole position de la saison. Les 28 points engrangés aujourd’hui font de lui le grand favori dans le Championnat des Pilotes et, comme Jean-Éric est lui aussi parvenu à marquer un point, cela conforte notre position dans le classement des Équipes. Ces bons résultats nous rapprochent de l’unique objectif que nous nous sommes fixés en début de saison : conserver nos deux couronnes dans les championnats Pilotes et Équipes. »

Impressionnant depuis le rendez-vous de Marrakech, le Portugais de DS TECHEETAH vit actuellement un rêve éveillé.

« Je ne trouve pas les mots », confie le pilote de la DS E-TENSE FE20.

Avant de lâcher:

« Honnêtement, je n’aurais jamais osé rêver de cela. Remporter trois victoires consécutives en partant depuis la pole position, c’est dingue. Il est maintenant essentiel de poursuivre avec le même état d’esprit lors des quatre dernières courses pour ne pas se faire coiffer sur le poteau au championnat. J’ai une confiance totale dans l’équipe. Nous allons nous motiver les uns les autres jusqu’au 13 août, date de la toute dernière course de cette saison. »

VERGNE A DÉJÀ PERDU LE TITRE…

Assoiffé de revanche après un retour frustrant ce mercredi, Jean-Éric Vergne n’a pas connu la journée espérée en se contentant d’une simple et bien modeste 10éme place sous le drapeau à damier.

« En ce qui me concerne, je dois juste dire que c’est une nouvelle journée à oublier », avoue le Français, parti 8éme sur la grille de départ après avoir manqué de peu (moins d’un dixième de seconde) une place en Super Pole.

E il précisait :

« Il était important de marquer des gros points et je me réjouissais de me battre pour remonter dans le peloton. Mais j’ai commencé à perdre de la performance à partir de la mi-course… Il reste quatre confrontations à disputer et nous allons donner tout ce que nous avons. »

Mais ne pointant pas dans le Top 10 et accusant ce jeudi soir un retard considérable au classement provisoire du Championnat, autant dire qu’il peut d’ores-et-déjà dire… adieu au titre qu’il avait obtenu ce deux dernières années !

Même si son équipe DS TECHEETAH, est actuellement dans une spirale positive. On ne laisse aucune place à l’euphorie et JEV va certainement laisser sa couronne incroyablement à son propre partenaire en pleine réussite alors que lui, ne brille pas….

« Que puis-je dire ? », souffle Mark Preston, le Team Principal.

Avant d’indiquer:

« Cette équipe est juste incroyable, tout comme Antonio. Troisième victoire d’affilée en partant chaque fois depuis la pole position. On ne peut pas rêver d’une plus belle domination. Nous allons conserver la dynamique actuelle, prendre une bonne journée de repos demain pour recharger nos batteries – littéralement – et essayer de revenir dans la même forme samedi et dimanche. C’est un vrai test d’endurance pour nous tous et nous devons gérer nos efforts jusqu’au bout pour aller chercher les deux titres. Je me sens triste pour JEV, qui a eu une nouvelle journée difficile aujourd’hui. Mais personne n’est en mesure de rebondir aussi bien que lui et je prends les paris qu’il va revenir encore plus fort lors des deux courses de ce week-end ! »

Samedi et dimanche, c’est le tracé habituel du circuit de Berlin-Tempelhof qui sera utilisé, soit dans le sens inverse par rapport aux deux premières journées et toute l’équipe DS TECHEETAH entend bien faire un autre pas vers son objectif.

Peter SOWL

Photos : TEAM

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE COURSE DE BERLIN TEMPELHOF LE 6 AOÛT 2020

1 – Antonio Felix Da Costa (DS) – DS Techeetah, les 38 tours, en 46’19.412

2 – Sébastien Buemi (Nissan) – Nissan e.dams, à 3″090

3 – Lucas Di Grassi (Audi) – Audi Abt, à 8″296

4 – Robin Frijns (Audi) – Virgin, à 9″239

5 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) – Mercedes, à 9″695

6 – Sam Bird (Audi) – Virgin, à 10″081

7 – Oliver Rowland (Nissan) – Nissan e.dams à 13″897

8 – Edoardo Mortara (Mercedes) – Venturi, à 16″367

9 – André Lotterer (Porsche) – Porsche, à 16″893

10 – Jean-Éric Vergne (DS) – DS Techeetah, à 20″919

11 – Alexander Lynn (Mahindra) – Mahindra, à 21″288

12 – Mitch Evans (Jaguar) – Jaguar, à 22″157

13 – René Rast (Audi) – Audi Abt, à 22″631

14 – Nico Muller (Penske) – Dragon, à 23″579

15 – Neel Jani (Porsche) – Porsche à 26″381

16 – Daniel Abt (NIO) – NIO, à 35″424

17 – Sérgio Sette Camara (Penske) – Dragon, à 35″727

18 – Oliver Turvey (NIO) – NIO, à 36″356

19 – Alexander Sims (BMW) – BMW Andretti, à 42″395

20 – James Calado (Jaguar) – Jaguar , à 52″828

MEILLEUR TOUR: Stoffel Vandoorne, en 1’08″635

ABANDONS

38° tour: Felipe Massa

28° tour: Maximilian Gunther

16° tour : Nyck De Vries

DISQUALIFIE

Jérôme D’Ambrosio

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT

1.Felix da Costa : 125 points – 2.Di Grassi et Vandoorne : 57 – 4.Evans : 56 – 5.Bird : 55 – 6.Buemi : 52 – 7.Sims : 48 – 8.Lotterer : 45 – 9.Gunther : 44 – 10.Rowland : 36

