RETOUR GAGNANT A BERLIN POUR DA COSTA ET L’EQUIPE DS TECHEETAH EN FORMULE e

La longue interruption du Championnat des monoplaces de la Formula E, pour cause de pandémie de coronavirus COVID-19, a pris fin ce mercredi 5 août 2020 sur l’ancien aéroport de Berlin-Tempelhof. Alors que six courses vont s’enchaîner en neuf jours, Antonio Félix Da Costa et l’équipe DS TECHEETAH, ont recommencé la Saison 6 comme ils l’avaient terminée avant la crise sanitaire :

Par une victoire !

Au volant d’une DS E-TENSE FE20 plus redoutable que jamais, le Portugais a réalisé le parcours parfait. Non seulement l’actuel leader du Championnat s’est offert une pole position très autoritaire, gommant au passage le désavantage d’évoluer dans le premier groupe lors des essais qualificatifs, mais il a ensuite dominé la course de bout en bout.

Pendant 45 minutes et un tour, la monoplace N°13 propulsée par la chaîne de traction DS Performance n’a jamais quitté le commandement. Et en guise de ‘cerise sur le gâteau’, la nouvelle recrue de cette équipe DS TECHEETAH, s’est même offert… le point bonus, attribué à l’auteur du meilleur tour.

La totale donc et ‘ LE’ grand chelem avec la pole la victoire et le meilleur tour en course! Et, avec 30 unités récoltées en une seule journée, il était impossible de faire mieux !

Avec son quatrième podium consécutif et ce deuxième succès de la saison, Antonio Félix Da Costa prend naturellement le large au classement général provisoire du Championnat, puisqu’il affiche désormais… 41 points de plus que son plus proche poursuivant.

De son côté, DS TECHEETAH compte 36 longueurs d’avance dans le classement des Équipes.

« Le premier de ces six rendez-vous à Berlin a été parfait pour Antonio avec la pole position et une victoire très nette », se réjouisait Xavier Mestelan Pinon, le Directeur de DS Performance.

Et, il poursuivait:

« Après les mois que nous avons tous vécus, c’est évidemment une reprise idéale. Ce scénario conforte notre leadership dans les deux championnats, Pilotes et Équipes. Nous sommes évidemment déçus pour JEV, qui aurait pu terminer sur le podium. Nous allons analyser ce qu’il s’est passé et nous allons apprendre de cela. Ce qu’il faut retenir, c’est que notre DS E-TENSE FE20 a été la voiture la plus rapide sur cette piste de Berlin-Tempelhof, en qualifications comme en course. C’est de bon augure pour la suite ! »

C’est en effet un Antonio Félix Da Costa gonflé à bloc qui abordera ce jeudi le septième E-Prix de la Saison.

« Je suis tellement reconnaissant », jubilait-il après la cérémonie protocolaire.

Avant d’enchaîner:

« Le fait de disputer autant de courses au cœur du peloton m’a apporté énormément d’expérience, mais cela a aussi généré chez moi un énorme désir de me battre à l’avant. Alors, me retrouver là aujourd’hui est un sentiment vraiment extraordinaire. Mais jamais, au grand jamais, je ne pourrai considérer une telle journée comme banale ! Nous avons l’une des meilleures voitures de la grille. La chaîne de traction DS est incroyable et l’équipe a tellement travaillé pour Jean-Éric et moi que je ne peux qu’être reconnaissant à chacun de ses membres pour cette victoire. Mais il y a encore cinq courses à disputer et donc énormément de points à prendre ! »

Le seul regret pour l’équipe DS TECHEETAH est venu de la fin de course d’un Jean-Éric Vergne pas gâté par la chance. Excellent deuxième sur la grille de départ puis durant l’essentiel de la course, le double Champion en titre aurait mérité la seconde place. Malheureusement, comme cela a souvent été le cas depuis le début de cette Saison 6, la réussite n’était pas du côté du Français qui perdait quelques positions en fin de parcours… avant d’être envoyé ensuite, poursuivi par la malchance, en tête-à-queue par un adversaire peu avant l’arrivée!

« Nous avions tellement bien débuté la journée », raconte le Champion des Saisons 4 et 5.

Lequel précisait :

« Les essais qualificatifs s’étaient bien déroulés et j’avais un bon feeling dans la voiture. Monopoliser la première ligne de la grille de départ avec nos DS E-TENSE FE20 était chouette aussi et je suis d’autant plus déçu de terminer en dehors des points alors qu’un doublé était possible. La bonne nouvelle c’est qu’il y a encore cinq courses à disputer dans les prochains jours et encore beaucoup de points à prendre. Je suis déjà revenu d’une situation plus compromise encore. Le championnat est donc loin d’être joué ! »

Cette fin de saison particulièrement intense se poursuivra sur le même tracé ce jeudi (avec de nouveau un départ à 19 heures) avant que quatre autres courses (deux dans le sens inverse et deux sur un tracé légèrement modifié) ne complètent ce programme très chargé.

« Cette équipe ne cessera jamais de m’étonner », confie Mark Preston, le Team Principal de DS TECHEETAH.

Qui poursuivait:

« Nous avons eu 158 jours sans compétition et les gars sont revenus comme si nous n’avions jamais arrêté. Notre première ligne et le très bon début de course de nos deux voitures, qui aurait même pu se terminer en doublé, sont un très bon signe avant les cinq dernières confrontations. Alors que tout semblait bien se passer pour JEV, la fin de course a finalement été cruelle. Mais nous connaissons tous JEV et nous savons qu’il reviendra encore plus fort et plus affamé demain.»

Et il concluait:

«Félicitations à Antonio pour sa victoire aujourd’hui, la deuxième avec DS TECHEETAH, et bravo aussi à toute l’équipe de la Formula E d’avoir mis sur pied un tel événement en guise de finale du championnat. »

Rendez-vous des ce jeudi pour la suite de ce feuilleton à suspense !

Peter SOWL

Photos :TEAM

LE CLASSEMENT DE LA COURSE CE MERCREDI 5 AOÛT 2020

1 – Antonio Felix Da Costa (DS) DS Techeetah, les 36 tours, en 47’08″261

2 – André Lotterer (Porsche) Porsche, à 5″445

3 – Sam Bird (Audi) Virgin, à 6″526

4 – Nyck De Vries (Mercedes) Mercedes, à 6″911

5 – Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) Mahindra, à 13″212

6 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) Mercedes, à 13″654

7 – Sébastien Buemi (Nissan) Nissan e.dams, à 14″926

8 – Maximilian Günther (BMW) BMW Andretti, à 16″173

9 – Lucas Di Grassi (Audi) Audi Abt, à 17″311

10 – Alexander Sims (BMW) BMW Andretti, à 17″673

11 – René Rast (Audi) Audi Abt, à 18″852

12 – Edoardo Mortara (Mercedes) Venturi, à 20″765

13 – Neel Jani (Porsche) Porsche, à 21″039

14 – Alex Lynn (Mahindra) Mahindra, à 21″603

15 – Mitch Evans (Jaguar) Jaguar, à 22″482

16 – Oliver Rowland (Nissan) Nissan e.dams, à 23″208

17 – James Calado (Jaguar) Jaguar, à 28″906

18 – Oliver Turvey (NIO) NIO, à 31″116

19 – Daniel Abt (NIO) NIO, à 34″282

20 – Sergio Sette Camara (Penske) Dragon, à 45″417

MEILLEUR TOUR : Antonio Felix da Costa, en 1’08″965

ABANDONS

36° tour: Jean-Eric Vergne

36° tour: Nico Muller

23° tour: Felipe Massa

9° tour: Robin Frijns

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT 2019- 2020

1.Felix da Costa : 97 points – 2.Evans : 56 – 3.Gunther : 48 – 4.Sims : 47 – 5.Vandoorne : 46 – 6.Bird : 44 – 7.Lotterer : 43 -8.Di Grassi : 40 – 9.Buemi : 33 – 10.Mortara : 32