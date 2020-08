BOTTAS RESTERA CHEZ MERCEDES EN 2021 !

L’equipe allemande Mercedes AMG Petronas a annoncé ce jeudi 6 Aout 2020, qu’elle venait de renouveler le contrat de son pilote Finlandais, Valterri Bottas pour la saison 2021!

Lequel dans la foulée a indiqué :

« Je suis ravi de rester chez Mercedes en 2021 et de continuer à décrocher ensemble les succès que nous avons déjà remportés. Je remercie tout le monde dans l’écurie pour son soutien et sa confiance. Je suis très fier de représenter cette grande équipe et de poursuivre notre aventure ensemble. Ces dernières années, nous avons progressé ensemble et travaillé tous les aspects de la performance. Je suis persuadé que je serai encore plus fort dans le futur, que je peux encore élever mon niveau. Mercedes et moi-même, nous partageons la même philosophie. Ils veulent toujours plus, être meilleurs et ont toujours faim de succès. »

Apres Williams, Bottas a rejoint Mercedes en 2017 après la retraite surprise du Champion 2016, l’Allemand Nico Rosberg,

A ce jour, Valterri Bottas a remporté 8 victoires en F1, signée 12 pole positions, et obtenu 48 podiums.



John ROWBERG

Photo : TEAM