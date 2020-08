POLE ET PREMIÈRE LIGNE POUR LES PILOTES DS TECHEETAH À BERLIN CE MERCREDI EN MONDIAL DE FORMULE e.

Belle entame des six épreuves finales du Mondial des Monoplaces de la Formule e qui débute ce mercredi 5 août, pour l’Équipe DS Techeetah…

Ce sont en effet au terme de la Superpole réunissant les six pilotes les plus rapides de la séance des qualifications, ses deux pilotes, le Portugais Antonio Felix Da Costa et le Français Jean-Éric Vergne qui se sont montrés les plus rapides sur le tracé de l’ancien Aéroport de Tempelhof à Berlin, lequel sert de manche finale pour les six courses prévues en neuf jours mais avec trois tracés différents !

Da Costa, auteur du chrono de référence avec 1’06″799 et actuel leader au Classement provisoire où il compte 67 Points, s’élancera donc ce soir en pole de la première des six courses organisées à Berlin, pour clôturer la saison de Formule e, arrêtée au printemps après la manche Marocaine de Marrakech, pour cause de pandémie du COVID-119.

Son propre équipier chez DS Techeetah, le Français Jean-Éric Vergne, le double Champion en titre et actuel huitième du Classement général, avec 31 points, sera à ses côtés sur la première ligne, après avoir signé lui le deuxième temps, avec 1’07″121 !

Second du classement provisoire après la course de Marrakech, totalisant 56 points, le Néo-Zélandais Mitch Evans, ne décroche ce jour que le neuvième rang, cependant que le Britannique Alexander Sims du Team BMW i Andretti, le troisième avec 46 points, ne pointe lui, qu’en dix-septième position !

Peter SOWL

Photos : FORMULE e et TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SUPER POLE

1 – Antonio Felix da Costa (DS) DS Techeetah, en 1’06″799

2 – Jean-Éric Vergne (DS) DS Techeetah, en 1’07″121

3 – André Lotterer (Porsche) Porsche, en 1’07″235

4 – Sébastien Buemi (Nissan) Nissan e.dams, en 1’07″248

5 – Nyck De Vries (Mercedes) Mercedes, en 1’07″308

6 – Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) Mahindra, en 1’07″371

LE CLASSEMENT DE LA SÉANCE DES QUALIFICATIONS

1 – Antonio Felix da Costa (DS) DS Techeetah – 1’07″122 – Q1

2 – Sébastien Buemi (Nissan) Nissan e.dams – 1’07″267 – Q2

3 – Jean-Éric Vergne (DS) DS Techeetah – 1’07″274 – Q2

4 – Nyck De Vries (Mercedes) Mercedes – 1’07’308 – Q3

5 – André Lotterer (Porsche) Porsche – 1’07″454 – Q2

6 – Jérôme D’Ambrosio (Mahindra) Mahindra – 1’07″488 – Q3

7 – Sam Bird (Audi) Virgin – 1’07″492 – Q2

8 – Oliver Rowland (Nissan) Nissan e.dams – 1’07″521 – Q2

9 – Mitch Evans (Jaguar) Jaguar – 1’07″555 – Q1

10 – Felipe Massa (Mercedes) Venturi – 1’07″563 – Q3

11 – Robin Frijns (Audi) Virgin – 1’07″581 – Q3

12 – Alex Lynn (Mahindra) Mahindra – 1’07″646 – Q4

13 – Maximilian Gunther (BMW) BMW Andretti – 1’07″685 – Q1

14 – René Rast (Audi) Audi Abt – 1’07″777 – Q4

15 – Edoardo Mortara (Mercedes) Venturi – 1’07″826 – Q2

16 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) Mercedes – 1’07″993 – Q1

17 – Alexander Sims (BMW) BMW Andretti – 1’07″996 – Q1

18 – Neel Jani (Porsche) Porsche – 1’08″014 – Q4

19 – Oliver Turvey (NIO) NIO – 1’08″089 – Q4

20 – Nico Muller (Penske) Dragon – 1’08″118 – Q4

21 – Lucas Di Grassi (Audi) Audi Abt – 1’08″136 – Q1

22 – Daniel Abt (NIO) NIO – 1’08″554 – Q3

23 – Sergio Sette Camara (Penske) Dragon – 1’08″628 – Q4

24 – James Calado (Jaguar) Jaguar – 1’10″194 – Q3