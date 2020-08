MOTOGP 2020 : CHEZ YAMAHA L’EXTASE DE LA VICTOIRE ET L’ANGOISSE DE LA CASSE MOTEUR

Deux GP, deux doublés pour Quartararo et Vinales, un podium pour Rossi qui en est donc à son 199ème, tout va bien sur la ligne bleue…

D’ailleurs, si Quartararo gagne à Brno, il partagera avec Kenny Roberts l’honneur d’avoir gagné les trois premiers 500/Moto GP de la saison !

J’ai déjà écrit aussi que si Rossi est encore podium Brno ce sera son 200 ème en 500/MotoGP, un record absolu.

Alors tout va bien ?

Non.

En trois GP Yamaha a perdu trois moteurs.

Morbidelli, Vinales et Rossi ont cassé un moteur chacun, Quartararo a pour l’instant été épargné par la poisse.

Plus grave, Vinales n’a plus un seul moteur neuf, il a utilisé les quatre qui lui restent soit en essais soit en course…

Sur des moteurs très fiables ce serait un détail, sur des moteurs qui cassent c’est plus inquiétant.

Encore plus grave, en 2021 les pilotes recevront un nouveau contingent de moteurs mais ce seront les mêmes qu’en 2020, le développement est congelé (c’est une connerie dans la cylindrée la plus renommée au monde…) la saison prochain aussi.

Alors que faire ?

Jarvis et ses amis japonais vont devoir devenir les meilleurs ambassadeurs du monde.

Pourquoi ?

Parce que toute modification, et ce sera probablement nécessaire, ne peut-être faite qu’avec l’accord de l’unanimité des constructeurs.

Ce qui a été accordé à Aprilia d’ailleurs, au début de la saison.

Mais là, Yamaha, en plus de ses moteurs, casse la baraque, peut on imaginer un paddock unanime à accepter le fair play ?

Non bien sûr, l’unanimité n’existe déjà pas dans les systèmes dictatoriaux, on laisse toujours une poignée de cerises à l’opposition (enfin pas toujours) alors dans une société ouverte mais en guerre permanente comme le Moto GP faut pas rêver !

D’abord, Yamaha a demandé à ajouter un capteur supplémentaire dans la sortie d’échappement de ses moteurs, pour analyser ce qui sort (à 1000 degrés !) et ça Yamaha devra le faire avaler aux autres.

Ensuite, si on trouve la pièce défectueuse, rebelote, pour pouvoir la changer, il faut l’accord unanime des autres, peut-être si Yamaha est au fond du gouffre mais pas avant…

Bon, on peut utiliser un moteur supplémentaire mais ça coûte très cher.

Deux options : Le départ des stands, donc derjo et largement derjo.

Ou bien un drive through, un passage par les stands durant la course, qui fait que quelle que soit la position juste avant, on se retrouve quasiment derjo juste après…

Lin Jarvis annonce que Yamaha n’obligera pas ses pilotes à supporter ce genre d’infamie mais ne dit pas comment.

Bon, c’est peut-être aussi de la malchance mais trois fois de suite, dans les statistiques, ça ne doit passer sous cette rubrique…

On espère que tout se passera bien, on peut évidemment réduire le régime moteur pour les soulager mais les trois GP qui arrivent Brno et deux fois l’Autriche, sont justement des GP de moteurs !

Bon, Fabio a eu le destin de son côté pour l’instant, la chance est aussi l’apanage des champions, pourvu que ça dure !

Jean Louis BERNARDELLI