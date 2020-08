LUCAS LÉGERET AU VOLANT DE LA PORSCHE DEMPSEY PROTON EN MONDIAL WEC !

Lucas Légeret va découvrir le Mondial d’Endurance WEC.

avec l’équipe Dempsey-Proton Racing à SPA !

Après s’être imposé comme l’une des références du plateau LMP3 en Championnat d’Europe d’Endurance ELMS., ces deux dernières années et après des débuts réussis en GT World Challenge Europe, le jeune pilote Lucas Légeret, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa prometteuse carrière.

Le Suisse disputera en effet mi-août à Spa, sa toute première course en Championnat du Monde d’Endurance WEC. avec la prestigieuse équipe Dempsey-Proton Racing.

À tout juste 19 ans, Lucas Légeret continue de grimper les échelons du sport automobile mondial à toute allure !

Sa pointe de vitesse, remarquée en ELMS avec plusieurs poles-positions réalisées en catégorie LMP3, lui avait déjà ouvert les portes du GT World. Challenge Europe, avec l’écurie AKKA ASP de Jérôme Policand, il va désormais connaître l’honneur d’intégrer pour la toute première fois, le peloton d’une épreuve de Championnat du Monde.

Repéré par l’équipe Dempsey-Proton Racing, victorieuse des 24 Heures du Mans en GTE-AM en 2018, le pilote de Lausanne, sera aligné sur la Porsche 911 RSR N°88, avec Ricardo Sanchez et Vuttikorn Inthraphuvasak.

Engagée en catégorie GTE-AM, la Porsche 911 RSR du Team Allemand, devra faire face à une concurrence très importante lors de l’épreuve des 6 Heures du Spa qui sert annuellement pour les meilleures Équipes mondiales et les Constructeurs, à une dernière répétition avant le sommet de la discipline, l’épreuve-reine de l’Endurance, les très réputées et célèbres 24 Heures du Mans, déplacées de juin et reprogrammées fin septembre pour cause de pandémie de COVID-19.

Pour les amateurs de cinéma américain, on fera remarquer que si l’équipe au sein de laquelle évoluera Lucas Légeret s’appelle «Dempsey-Proton Racing», c’est bien parce que le célèbre ‘Dr. Mamour’, en est le co-propriétaire et qu’il a roulé au volant de l’une des Porsche de l’écurie, ces dernières années et notamment aux 24 Heure du Mans !

Sa notoriété mondiale bénéficiant largement à son équipe de course automobile, Lucas Légeret pourra bénéficier d’une exposition médiatique encore jamais connue lors de sa première sortie en Championnat du Monde…

Le pilote Vaudois ayant pris l’habitude de franchir les paliers à toute vitesse, cette première apparition en WEC., pourrait peut-être être lui donner envie de prendre le départ prochainement d’une autre course d’Endurance, encore plus prestigieuse… Qui sait ?

Questionné, Lucas Légeret, indique :

« Rouler pour Dempsey Proton Racing est une grande fierté et je remercie très sincèrement Christian Reid et toute son équipe pour l’opportunité qu’ils me donnent de faire mes débuts en FIA. WEC. C’est un team qui a connu de nombreux succès et leur association avec l’acteur américain Patrick Dempsey a permis de donner une visibilité médiatique importante au sport automobile. »

Et, il poursuit et ajoute :

« J’ai toujours été sensible à ces initiatives qui donnent une autre vision du Sport Automobile au grand public et je serai très heureux de découvrir leur univers. «

Avant de préciser :

« Je voudrais aussi remercier Jérôme Policand et tout le Team AKKA ASP avec lequel je reste, en parallèle, pleinement tourné vers le GT World Challenge Europe. »

Et Lucas conclut :

« Sportivement, le Challenge s’annonce passionnant et je suis impatient de découvrir la Porsche 911 RSR. Après le GT World Challenge, je vais découvrir le FIA. WEC. et un niveau de compétition encore plus relevé. Il faudra gérer le trafic des LMP1 qui roulent à des vitesses incroyables à Spa et être tout de suite dans le rythme pour viser un bon résultat. Il me tarde de voir le drapeau vert ! »

Premiers tours de roue dans une semaine,

la manche Ardennaise de Spa sur le Circuit de Francorchamps, étant prévu du 14 au 16 août.

François LEROUX