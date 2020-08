LES 500 MILES D’INDIANAPOLIS 2020 FINALEMENT A HUIS CLOS

On s’y attendait après la récente annonce en date du 2 août dernier, de l’annulation de l’épreuve voisine en Championnat Indycar de Mid-Ohio, circuit situé dans l’état de l’Ohio, tout proche de celui de l’Indiana et où se situe Indianapolis (Voir lien).

C’est désormais une certitude et ‘officiel’ , les 500 Miles d’Indianapolis 2020, se dérouleront cette année à huis clos !

L’Indianapolis Motor Speedway l’a annoncé ce mardi dans un communiqué, confirmant la tenue de la course reportée du 26 mai au 23 août, mais et pour la première fois de son histoire depuis la création de cette épreuve mythique, comme le sont le Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans, sans la présence de l’immense public atteignant les grandes années jusqu’à 450.000 spectateurs !

« C’est avec grand regret que nous annonçons que l’Indy 500 se déroulera le 23 août mais sans fans. Cette décision difficile a été prise après un examen attentif et une consultation approfondie avec les dirigeants de l’État de l’Indiana et de la ville d’Indianapolis. »

Et les organisateurs de préciser !

« Après avoir imaginé faire disputer la course cette année avec 25% des tribunes remplies, même en prenant toutes les précautions de prudences sanitaires qu’imposent actuellement la ville d’Indy et l’État de l’Indiana, l’aggravation de la pandémie du Covid-19 dans le comté de Marion et de l’Indiana s’est considérablement aggravée ».

Avant de rappeler :

« Depuis notre annonce du 26 juin dernier, le nombre de cas du Coronavirus COVID-19, dans le Comté de Marion, a triplé, cependant que le taux de positivité a doublé. »

Puis de conclure :

« Nous avions indiqué dès le début de l’apparition de la pandémie que nous accorderions la priorité à la santé et à la sécurité de nos fans. »

Avec cette décision, il ne reste comme pour la F1 et le Moto GP, qu’à suivre la retransmission TV cette édition 2020 de l’Indy 500 !

Rappelons que le vainqueur sortant est le pilote Français Simon Pagenaud de la Dream-Team du patriarche Roger Penske, l’homme d’affaires Américain.

Enfin, précisons encore que les premiers essais des 500 Miles d’Indianapolis 2020, doivent débuter dès le 11 août, les différentes séances des sessions des qualifications les 15 et 16 août, l’épreuve étant fixée, elle, au dimanche 23 août.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR