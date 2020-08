LA FILIÈRE ENDURANCE EN LIGIER EUROPEAN SERIES : LE POINT AVANT LA COURSE DE SPA.

À quelques jours du second meeting de la toute nouvelle ‘Ligier European Series’ de l’année 2020, prévu en fin de semaine sur le circuit Ardennais de Spa-Francorchamps, Jean-Bernard BOUVET, Fondateur de la Filière Endurance, nous dresse le premier bilan et fait le point sur la situation de ses pilotes tous très jeunes et qui devaient cette année découvrir la compétition automobile.

Du coup, eu égard à la crise sanitaire déclenchée par la pandémie du Coronavirus COVID-19, certains d’entre eux ont préféré se concentrer sur la Saison 2021.

Gilles GAIGNAULT

Jean-Bernard BOUVET, fait le point sur ses troupes et nous explique :

« Après de longues semaines d’attente et un début d’année compliqué suite à la crise sanitaire, nous avons enfin pu débuter la Saison 2020, il y a deux semaines sur le Circuit Paul Ricard avec une JS2R, confiée au duo, Mathieu MARTINS et Ewen HACHEZ. »

Et il enchaîne et précise :

« Malgré cela, la crise a totalement chamboulé les plans de travail que nous avions mis en place sur plusieurs années avec nos pilotes. Vous étiez naturellement très certainement surpris de ne pas voir l’ensemble des pilotes de la Filière sur la grille de départ au Castellet ? Et bien sachez qu’ils sont toujours présents et toujours aussi déterminés. Cependant, nous avons beaucoup discutés avec les pilotes et leurs familles avec pour objectif de prendre les meilleures décisions pour eux afin de réadapter leur programme en fonction de la situation actuelle. »

Avant d’indiquer :

« Tous ne rouleront donc pas cette saison ! »

PAROLES DES JEUNES PILOTES DE LA FILIÈRE ENDURANCE

MATHIEU MARTINS

« Un bon début de Saison au Castellet qui me motive encore plus pour la prochaine course la semaine prochaine sur le Circuit de Spa-Francorchamps. En attendant de prendre la direction de la Belgique, je poursuis ma préparation afin d’arriver la semaine prochaine le mieux armé possible pour la seconde manche de la Ligier European Series. »

SACHA LEHMANN

« La Saison débutera officiellement pour moi la semaine prochaine sur le Circuit de Spa-Francorchamps. Vraiment hâte de prendre mon premier départ en Ligier European Series au volant de la JSP4. Je suis extrêmement motivé et en pleine forme pour aborder ce meeting de la meilleure des manières. »

EWEN HACHEZ

« Malgré une première course en auto très encourageante, la situation actuelle nous contraint à réadapter le programme de la Saison 2020. Après avoir fait le point avec la Filière, nous avons décidé que je ferai l’impasse sur la prochaine course sur le Circuit de Spa-Francorchamps afin de me concentrer sur la manche suivante qui se déroulera sur un circuit que je connais déjà. Je vous donne donc rendez-vous fin Août sur le circuit de Barcelone ! »

MATHIS POULET

« La crise que nous traversons a changé mes plans initiaux prévus avec la Filière. Après de nombreux échanges avec JB, nous avons pris la décision de nous tourner dès maintenant vers 2021 et de préparer à partir d’aujourd’hui un programme LMP3. La compétition et son adrénaline me manquent énormément mais je reste ultra motivé et déterminé pour préparer ce nouveau programme ambitieux. Je vais donc continuer de travailler dur afin d’arriver en 2021 le mieux armé possible ! »

ETHAN BERNARD

« Face à une année un peu spéciale, nous avons fait le choix avec les conseils de Jean-Bernard d’adapter notre Saison 2020 dans le but de préparer 2021. Je ne relâche pas mes efforts et vais travailler encore plus dur grâce au programme de préparation mis en place par la Filière Endurance afin de revenir sur les grilles de départ la saison prochaine. »

Inge MOREAU HORSTEIN