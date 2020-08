ÉLECTION FFSA. : DIVISER POUR RÉGNER OU RASSEMBLER POUR GAGNER ?

Ignorant les consignes sanitaires, la FFSA. (Fédération Française du Sort Automobile) a réuni le 29 juillet à Paris ses Dirigeants qui ont fixé au 7 octobre 2020, la date de leur Élection pour un nouveau Mandat de 4 ans.

Elle suivra de quelques jours, celles des quatre Ligues ayant programmé les leurs, fin septembre.

Une précipitation contradictoire avec la mesure du Ministère des Sports d’allonger le délai jusqu’au 30 avril 2021 et ce eu égard à la crise sanitaire du COVID-19 et économique et au débat démocratique.

En vue de l’élection prochaine, le Comité Directeur a publié un catalogue de largesses visant à gagner les bonnes grâces de ses Électeurs.

Ainsi les Présidents et Délégués de Clubs sont-ils exonérés de leurs Cotisations et Droits de Calendrier et les Bénévoles recevront une Licence gratuite en 2021.

Hélas, ni remise sur les Licences 2021, ni extension des titres de participation en fin de Saison 2020, pour les Pilotes et co-Pilotes, considérés comme des «clients non votants» qui risquent bien d’être les… dindons de la farce.

UN CHÈQUE EN BLANC POUR 4 ANS ?

Le Président de la FFSA. et son entourage ont ainsi martelé leur idée fixe :

Obtenir un nouveau Mandat de quatre ans en passant sous silence, les graves menaces pour l’avenir de notre sport, que sont la crise économique et le climat ‘autophobe’, chaque jour plus manifestes.

Sur ces deux sujets majeurs, le silence de l’équipe au pouvoir est assourdissant, son bilan désastreux et son manque de dialogue avec les acteurs économiques, la mettent hors d’état d’y faire face.

Concernant l’environnement, le mépris des règles sanitaires et le manque de mobilisation des élus sur cette question pourtant vitale produisent une mauvaise image.

Les « dysfonctionnements » de la FFSA. rendus publics par les Médias, vont en faire une cible privilégiée de tous ceux qui veulent la mort de nos activités.

Et une Fédération ainsi disqualifiée n’est pas crédible pour apporter les réponses garantissant notre futur.

Cette équipe n’a d’ailleurs publié aucun programme, ni lancé aucune idée à la hauteur des défis majeurs que devra relever le Sport Auto durant les quatre prochaines années.

Pas davantage de volonté d’aller vers plus de démocratie, de transparence et de concertation pour rassembler toute la communauté du Sport Auto alors que sa survie est en jeu.

Rappelons donc le Programme de la nouvelle FFSA., étudié point par point pour répondre à la situation où l’ont mis les trois mandats successifs de Nicolas Deschaux, et que Bernard Darniche a présenté voici trois mois.

POUR UNE FFSA. MOINS COMPLIQUÉE, MOINS CHÈRE, PLUS PROCHE DE VOUS.

1 Simplifier les Règlements : les catégories de voitures, de licences, etc …

2 Desserrer les freins à sa pratique : prolonger les Homologations, faciliter l’obtention du PTH.

3 Réformer les Statuts pour que les ASA./ASK. et LICENCIÉS puissent voter à l’Assemblée de la FFSA.

4 Transférer davantage de responsabilités aux Ligues régionales, plus proches du terrain

5 Rendre aux commissions leur légitimité et leur rôle moteur dans chaque discipline

6 Valoriser les Bénévoles : attirer des jeunes, former et assurer la promotion interne

7 Rendre au Karting son autonomie pour qu’il retrouve son unité et son rôle socio-éducatif

8 Faire baisser le prix du ticket d’entrée dans toutes les disciplines, en Karting et en Auto

9 Répartir mieux sur l’Hexagone l’opération ‘Rallye Jeunes’ et le Championnat des Rallyes

10 Auditer le Siège de la FFSA. pour identifier les services à régionaliser et muscler le Marketing.

Minée par les scandales de sa gouvernance, plombée par son bilan désastreux, lâchée par l’immense majorité des licenciés et partenaires, l’équipe de Nicolas Deschaux ne peut plus prétendre diriger le Sport Automobile français qu’elle a mené au bord du gouffre.

Le Collectif « Pour une Nouvelle FFSA. », autour de Bernard Darniche, est l’alternative capable de relever les immenses défis qui nous attendent.

Vous qui aimez et servez notre Sport et à qui le droit à la parole est refusé, si vous voulez continuer à vivre votre passion, exigez des Représentants de votre Ligue qu’ils soutiennent la nouvelle FFSA.