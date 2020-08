BRAD KESELOVSKI DU TEAM PENSKE, GAGNE LA COURSE DU NEW HAMPSHIRE À LOUDON.

Brad Keselowski et Denny Hamlin ont été les deux hommes forts des Foxwoods Resort Casino 301 disputés sur le New Hampshire Motor Speedway de Loudon, en NASCAR Cup Series.

Et c’est au final, au passage sous le damier, le pilote du Team Penske qui triomphe après avoir mené 184 des 301 tours.

Brad Keselowski signe ainsi sa troisième victoire en 2020 en NASCAR Cup Series et sa seconde sur le New Hampshire Motor Speedway après celle déjà décrochée en 2014.

Brad Keselowski qui racontait alors que tradition oblige sur la Victory Lane du New Hampshire Motor Speedway, on lui remettait… un ‘homard’ récompense offerte au vainqueur de chaque course de NASCAR :

Nous avons eu de belles courses cette année avec cette voiture. Toute l’équipe a fait de l’excellent de travail. Je suis fier de mon équipe. Je suis fier d’être un pilote de course et de gagner des courses. Je veux également rendre hommage à Maurice Penske, disparu cette semaine.

Sous le drapeau à damier Brad Keselowski devance Denny Hamlin, Martin Truex Jr, Joey Logano, Kevin Harvick, Matt DiBenedetto, Aric Almirola, Cole Custer, Chase Elliott et Tyler Reddick, lesquels complètent le Top 10.

À retenir de cette épreuve que de nombreux pilotes ont été victimes de crevaisons, tel Kyle Busch, qui n’a pu couvrir qu’une petite vingtaine de tours et termine du coup bon dernier de cette course du New Hampshire !

Prochaine étape dès la semaine prochaine, avec les deux courses prévues au Michigan, la première le samedi, la seconde le dimanche.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DU NEW HAMPSHIRE A LOUDON LE 2 AOÛT 2020

1. Brad Keselowski – Team Penske (Ford)

2. Denny Hamlin – Joe Gibbs Racing (Toyota)

3. Martin Truex Jr – Joe Gibbs Racing (Toyota)

4. Joey Logano – Team Penske (Ford)

5. Kevin Harvick – Stewart-Haas Racing (Ford)

6. Matt DiBenedetto – Wood Brothers Racing (Ford)

7. Aric Almirola – Stewart-Haas Racing (Ford)

8. Cole Custer – Stewart-Haas Racing (Ford)

9. Chase Elliott – Hendrick Motorsports (Chevrolet)

10 . Tyler Reddick – Richard Childress Racing (Chevrolet)

11. William Byron – Hendrick Motorsports (Chevrolet)

12. Jimmie Johnson -Hendrick Motorsports (Chevrolet)

13. Austin Dillon – Richard Childress Racing (Chevrolet)

14. Ricky Stenhouse Jr-JTG Daugherty Racing (Chevrolet)

15. Alex Bowman – Hendrick Motorsports (Chevrolet)

16. Ryan Preece – JTG Daugherty Racing (Chevrolet)

17. Kurt Busch – Chip Ganassi Racing (Chevrolet)

18. Clint Bowyer – Stewart-Haas Racing (Ford)

19. Michael McDowell – Front Row Motorsports (Ford)

20. Ryan Blaney – Team Penske (Ford)

21. Ryan Newman – Roush Fenway Racing (Ford)

22 .Ty Dillon – Germain Racing (Chevrolet)

23. Darrell Wallace Jr. – Richard Petty Motorsports (Chevrolet)

24. Erik Jones – Joe Gibbs Racing (Toyota)

25. Chris Buescher – Roush Fenway Racing (Ford)

26. Daniel Suarez – Gaunt Brothers Racing (Toyota)

27. Brennan Poole -Premium Motorsports (Chevrolet)

28. Christopher Bell – Leavine Family Racing (Toyota)

29. JJ. Yeley – Rick Ware Racing (Ford)

30. James Davison -Rick Ware Racing (Chevrolet)

31. Garrett Smithley – Spire Motorsports (Chevrolet)

32. Quin Houff – StarCom Racing (Chevrolet)

33. Timmy Hill -MBM Motorsports (Toyota)

34. Joey Gase – Petty Ware Racing (Ford)

35. Corey LaJoie – Go FAS Racing (Ford)

36. John Hunter Nemechek – Front Row Motorsports (Ford)

37. Matt Kenseth – Chip Ganassi Racing (Chevrolet)

38. Kyle Busch – Joe Gibbs Racing (Toyota)