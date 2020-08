SUCCÈS POUR L’UNE DES ACURA PENSKE À ROAD AMERICA, AVEC CASTRONEVES-TAYLOR.

Victoire pour l’une des deux Acura du Team Penske

ce dimanche sur la piste de Road America.

Et c’est la paire formée du Brésilien Helio Castroneves et de l’Américain Ricky Taylor qui s’impose dans cette manche de l’IMSA à Road America.

Cette course de la série d’endurance US a été affectée par une violente tempête qui a conduit à l’interruption de l’épreuve et ce en raison d’un accident chez les leaders de la catégorie GTLM.

Castroneves avait alors réussi à dépasser le Néerlandais Renger Van der Zande, qui avait pris son virage trop large après que ce dernier ait pris le dessus, s’arrêtant le premier pour monter des pneus pluie.

Van der Zande et son équipier Australien Ryan Briscoe terminent donc deuxièmes. Los de cette course, ceux qui ont beaucoup perdu, sont finalement les deux Mazda et ce à cause d’une erreur stratégique car les voitures de l’équipe Multimatic se sont arrêtées tard, alors que le tandem Oliver Jarvis et Harry Tincknell, se battaient pour le succès.

La troisième place sur le podium revient à la 1ére des Cadillac-Dallara, celle des Brésiliens Pipo Derani et Felipe Nasr.

Quatrième place pour la premiére Cadillac-Dallarande l’équipe JDC Miller, du duo avec le Portugais Joao Barbosa et le Français Sébastien Bourdais.

Dans la classe LMP2, succès pour la paire Ben Hanley et Henrik Hedman du DragonSpeed après un contact sous régime de safety car entre Simon Trummer et Juan Pablo Montoya.

Autre contact en GTLM, entre la BMW de John Edwards et la Porsche de Nick Tandy au ‘Kin’, la courbe la plus rapide du tracé. A noter que l’autre Porsche qui avait dominé en début de course, celle d’Earl Bamber, s’est retrouvée dans les barrières au début de l’averse !

Dans cette catégorie GTLM. la victoire revient pour la 3éme épreuve consécutive de la Saison 2020, à l’une des deux Corvette celle d’Antonio Garcia et de Tommy Milner.

Troisième victoire d’affilée également pour la Lexus en GT Daytona, grâce au premier succès personnel de l’équipage, Frankie Montecalvo et Townsend Bell

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE ROAD AMERICA

1 – Castroneves/Taylor (Acura DPi) Penske – 63 tours

2 – van der Zande/Briscoe (Cadillac DPi) Wayne Taylor, à 0”383

3 – Nasr/Derani (Cadillac DPi) Action Express, à 4”131

4 – Barbosa/Bourdais (Cadillac DPi) JDC Miller, à 36”994

5 – Bomarito/Tincknell (Mazda DPi) Mazda, à 40”192

6 – Jarvis/Nunez (Mazda DPi) Mazda, à 4’04”486

7 – Miller/Vautier (Cadillac DPi) JDC Miller, à 1 tour

8 – Hedman/Hanley (ORECA LMP2 07) DragonSpeed, à 1 tour (1er LMP2)

9 – Cameron/Montoya (Acura DPi) Penske , à 2 tours

10 – Garcia/Taylor (Chevrolet Corvette C8.R) GM Corvette, à 3 tours (1er GTLM)

11 – Gavin/Milner (Chevrolet Corvette C8.R) GM Corvette, à 3 tours

12 – French/Cassels (ORECA LMP2 07) PerfTech, à 3 tours

13 – Merriman/Tilley (ORECA LMP2 07) ERA, à 3 tours

14 – Krohn/Edwards (BMW M8 GTE) Rahal RLL, à 3 tours

15 – Tandy/Makowiecki (Porsche 911 RSR – 19) Porsche, à 5 tours

16 – Bamber/Vanthoor (Porsche 911 RSR – 19) Porsche, à 5 tours

17 – Montecalvo/Bell (Lexus RC F GT3) AIM, à 6 tours

18 – Farnbacher/McMurry (Acura NSX GT3) Meyer Shank, à 6 tours

19 – Telitz/Hawksworth (Lexus RC F GT3) AIM, à 6 tours

20 – MacNeil/Vilander (Ferrari 488 GT3) Scuderia Corsa, à 6 tours

21 – Hardwick/Long (Porsche 911 GT3R) Wright, à 6 tours

22 – Robinson/Aschenbach (Mercedes-AMG GT3) Riley, à 6 tours

23 – Foley/Auberlen (BMW M6 GT3) Turner, à 6 tours

24 – Potter/Lally (Lamborghini Huracan GT3) GRT, à 6 tours

25 – Fergus/Holton (McLaren 720S GT3) Compass, à 6 tours

26 – Ferriol/Pumpelly (Audi R8 LMS GT3) Hardpoint, à 6 tours

27 – Spengler/De Phillippi (BMW M8 GTE) Rahal RLL, à 8 tours

28 – Bechtolsheimer/Miller (Acura NSX GT3) Gradient, à 8 tours

29 – Kelly/Trummer (ORECA LMP2 07) PR1, à 9 tours

30 – Parente/Goikhberg (Acura NSX GT3) Shank, à 15 tours