‘Q8OILS’, PARTENAIRE DE NELSON PANCIATICI DANS LE GT. WORLD CHALLENGE EUROPE !

En ces périodes inquiétantes pour les partenariats et sponsoring, eu égard à la crise née de la pandémie du Coronavirus COVID-19, une belle nouvelle avec l’annonce du soutien de la firme pétrolière ‘Q8Oils », laquelle va à nouveau, soutenir le pilote Français Nelson Panciatici, ancien double Champion d’Europe d’Endurance de l’ELMS., lui permettant de disputer la Saison 2020 même tardive en GT. World. Challenge Europe, en compagnie du très performant et véloce Jules Gounon !

Après avoir collaboré dans le Championnat d’Espagne de F3 2008 avec un titre de vice-Champion, les lubrifiants ‘Q8Oils’ et Nelson Panciatici vont se retrouver de nouveau associés dans le GT World Challenge Europe, qui est le Championnat le plus relevé des catégories GT. Nelson participera, du 7 au 9 août, au premier meeting qui se déroulera sur le circuit de Misano en Italie et qui comprendra trois courses.

La réputation de ‘Q8oils’ à l’échelle mondiale, sa fiabilité en matière de qualité et son approche innovante en font le partenaire idéal pour relever ce challenge en compagnie de Nelson Panciatici, double Champion d’Europe ELMS avec deux podiums LMP2 aux 24 Heures du Mans et dont les qualités de vitesse et de fiabilité ne sont plus à démontrer !

Nelson Panciatici pilotera la Bentley Continental GT3 de l’équipe CMR, cette marque mythique !

William Gilbert, Directeur de Pro’Lubs ‘Q8Oils’, indique :

« Ce partenariat va nous permettre de nous positionner en termes d’image dans l’élite des voitures de la catégorie GT et des plus gros pétroliers mondiaux. Plus de 10 constructeurs comme Bentley, Audi, Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini … vont se battre pour la victoire. C’est un challenge que nous sommes heureux de relever en compagnie de Nelson et Bentley qui partagent les mêmes valeurs d’excellence. Il ne nous reste plus qu’à écrire ensemble une belle histoire sportive et humaine ! »

Nelson Panciatici qui explique :

« Par l’intermédiaire de Pro’Lubs, qui a toujours été présent dans le sport, que ce soit le Football ou les Sports Mécaniques, je retrouve ‘Q8Oils’ qui m’avait accompagné lors de mon titre de vice-Champion d’Espagne de F3 au début de ma carrière, j’en suis ravi »

Et il poursuit :

« On avait fait de belles choses ensemble et l’objectif cette année est de faire encore mieux ! On a le package idéal pour réussir. La Bentley Continental, qui est très performante, une équipe CMR. combative et un coéquipier très rapide, Jules Gounon. Pilote officiel de Bentley Motorsports, il connait parfaitement la catégorie et m’a donné tous les codes pour exploiter au maximum la voiture, la concurrence sera plus forte que jamais mais nous sommes tous les deux des compétiteurs et notre objectif sera évidemment de nous battre devant !»

C’est donc un partenariat enthousiasmant que ‘Q8Oils’ a mis en place par l’intermédiaire de Pro’Lubs, premier distributeur officiel de la marque en France pour permettre à Nelson de piloter dans ce Championnat extrêmement relevé !

Gilles GAIGNAULT