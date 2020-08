LE ‘RAID ORION’ 2021 ? UN PARCOURS EXCEPTIONNEL ENTRE PARIS ET SAMARCANDE !

Après l’annulation du Raid Orion Revival 2020,

lequel devait partir ce 1er Août pour arriver à Bakou en Azerbaïdjan,

s’est posée la question du Raid 2021…

Fallait-il simplement reporter le parcours 2020 d’un an,

ou en imaginer un autre ?

Après avoir écouté les avis de différents participants, nouveaux ou anciens, il était évident que cette année d’immobilisme forcé, donnait des envies d’aller encore plus loin et que ce temps devait être mis à profit pour concevoir un Raid Orion Revival 2021 vraiment hors du commun… en espérant que la situation sanitaire nous le permette !

C’est donc un parcours exceptionnel qui a été imaginé avec en point de mire la mythique Samarcande en Ouzbékistan.

Sublime Samarcande déjà visitée autrefois au siècle passé, par les heureux concurrents dont nous faisions à l’époque partie, du Rallye Paris-Moscou-Pékin, organisé par René Metge en 1992 !

Samarcande, un immense souvenir pour le plaisir des yeux !

Le Raid Orion 2021 , lui ?

8.700 km, 20 étapes, 12 pays, des chiffres impressionnants pour ce qui sera une formidable aventure pour les participants.

Partir de Paris pour se retrouver sur les pistes de la plus célèbre des routes, la Route de la Soie avec des noms chargés d’histoire et de légendes : Istanbul, Kayseri, Astrakhan, Khiva, Tachkent, Boukhara et bien sûr Samarcande !

Avant cela, il faudra traverser l’Europe en passant par l’Allemagne et la splendide Bavière puis l’Autriche pour rejoindre le Danube à Bratislava en Slovaquie. Ensuite l’Hongrie sera au menu de ce copieux hors d’œuvre puis la Roumanie avec la célèbre Transfagarasan. Après la traversée de la Bulgarie, ce sera l’entrée en Turquie pour une première journée de repos à Istanbul.

La seconde semaine commencera par une traversée de la Turquie avec tout d’abord une étape à Ankara puis un passage par la Cappadoce et Kayseri avant de se diriger plein Est, vers la Géorgie et les rives de la Mer Noire.

L’étape suivante permettra de franchir la chaîne du Grand Caucase pour entrer en Russie à Vladikazvaz. Il faudra encore deux étapes, la traversée de la Kalmoukie et des premières steppes pour rallier Astrakhan et profiter d’une seconde journée de repos dans le détroit de la Volga.

La troisième semaine commencera par l’entrée au Kazakhstan et le franchissement du fleuve Oural, frontière naturelle entre l’Europe et l’Asie. Le parcours se fait alors plus aride entre steppes et déserts qu’il faudra affronter pour entrer en Ouzbékistan.

Une première nuit Ouzbek à Noukous et direction les citadelles du désert puis Khiva, véritable ville-musée incroyablement préservée.

Le lendemain, l’avant-dernière étape traversera le Kyzyl Kum, le ‘désert rouge’, avant d’arriver à Boukhara, une des villes les plus attachantes d’Asie Centrale, regorgeant de trésors architecturaux.

Enfin la dernière journée conduira à Samarcande, cité légendaire de la Route de la Soie, terme de ce périple exceptionnel !

Le Raid Orion Revival 2021 partira de Paris le 31 juillet pour s’achever à Samarcande le 24 août.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. La participation est fixée à 8.650 € pour une moto et une personne et 4.550 € pour un passager éventuel.

Comme pour les éditions précédentes, ce tarif inclut toutes les prestations y compris le retour de la moto en camion et du raider par avion, à l’exception des déjeuners, visas et carburant.

Tous les raiders inscrits en 2018, 2019 et 2020 bénéficient d’une remise sur ce tarif.

Et, bien sûr, les participants retrouveront tout ce qui a fait le succès des deux précédentes éditions : un ‘road-book’ très précis donné sur ‘Tripy’, une balise de ‘tracking Owaka’ pour une plus grande sécurité, l’assistance technique, le transport des bagages et une équipe d’encadrement à l’écoute et toujours disponible.

Bien sûr, l’Organisation du Raid Orion Revival 2021 sera fonction de la situation sanitaire. Dans le cas où cette situation contraindrait les organisateurs à annuler le raid, les acomptes seront intégralement remboursés.

Pascal Rostagny, le dynamique ‘GO’ nous précise qu’il a été remarquablement soutenu par Konstantin Komkov pour ses conseils pour la partie Russe du parcours et à Kamol Aliev de l’agence Ouzbékistan Roads pour son aide dans l’élaboration du programme dans son pays.

Vous souhaitez parler du Raid 2021 et avoir de plus amples informations, n’hésitez pas à le contacter par téléphone ou si vous passez dans la région de Dieppe, à venir le rencontrer à la Galerie Orion à Pourville sur Mer.

En route vers Samarcande !

Gilles GAIGNAULT