Le Russe Alexander Smolyar qui s’était élancé en tête de la seconde course de la F3 FIA de Silverstone ce dimanche matin, remporte sa première victoire de la saison.

Le pilote de l’écurie Française ART Grand Prix, étant brillamment parvenu à repousser les attaques de David Beckmann de l’équipe Trident second à 0″740 et du jeune Français Clément Novalak du Team Carlin, troisième à 1″166 et qui terminent dans l’ordre et complètent ce second podium du week-end Britannique.

Top 5 pour Alex Peroni de Campos, à 1″725 et Frederik Vesti du Prema, à 2″240

Smolyar qui confiait :

« Ma première victoire et ce fut difficile. J’ai dû me défendre à quelques reprises, mais je suis super content de la voiture et super content d’avoir réussi à tenir ma place. C’était une course incroyable et j’espère que ce succés ne fait que commencer et que nous pourrons nous battre davantage, et même mieux, pour les prochaines courses. »

A retenir la contre-performance du leader du Championnat, l’Australien Oscar Piastri, jamais dans le coup ce dimanche et qui après voir nzvigué au dela de la dixième place, a dinzlement abdonné à la suite d’un probléme avec son DRS. Il conseve nénzmoins son leadership totalidant toujours 95 points contre 76 à Sargeant, sixiéme du jour, 61, 5 à Beckmann, 54 à Lawson, 53,5 à Vesti et 51 au rookie Français Pourchaire, huitième ce dimanche.

Clément Novalak remontant lui au dixième rang comptant 29 points.

John ROWBERG

Photos : F3FIA

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE F3FIA DE SILVERSTONE

1 – Alex Smolyar – ART GP, en 39’09″312

2 – David Beckmann – Trident, à 0″740

3 – Clement Novalak – Carlin, à 1″166

4 – Alex Peroni – Campos, à 1″725

5 – Frederik Vesti – Prema, à 2″240

6 – Logan Sargeant – Prema, à 2″632

7 – Liam Lawson – Hitech, à 6″448

8 – Theo Pourchaire – ART GP, à 6″991

9 – Richard Verschoor – MP Motorsport, à 7″601

10 – Jake Hughes – HWA Racelab, à 7″889

11 – Lirim Zendeli – Trident, à 8″358

12 – Ben Barnicoat – Carlin, à 11″738

13 – Federico Malvestiti – Jenzer, à 13″763

14 – Calan Williams – Jenzer, à 14″357

15 – David Schumacher – Charouz, à 14″646

16 – Bent Viscaal – MP Motorsport, à 17″334

17 – Dennis Hauger – Hitech, à 18″592

18 – Roman Stanek – Charouz, à 19″096

19 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab, à 19″338

20 – Max Fewtrell – Hitech, à 21″261

21 – Sophia Floersch – Campos, à 21″994

22 – Sebastian Fernandez – ART GP, à 22″288

23 – Lukas Dunner – MP Motorsport, à 22″863

24 – Matteo Nannini – Jenzer, à 23″364

25 – Cameron Das – Carlin, à 25″996

26 – Olli Caldwell – Trident, à 28″478

27 – Jack Doohan – HWA Racelab, à 29″674

28 – Alessio Deledda – Campos, à 33″872

ABANDONS

Oscar Piastri

Igor Fraga

MEILLEUR TOUR: Logan Sargeant, en 1’45″968

LE CLASSEMENT GENERAL DE LA F3FIA APRES SILVERSTONE

1.Piastri : 94 points – 2.Sargeant : 76 – 3.Beckmann : 61.5 – 4.Lawson : 54 – 5.Vesti : 53,5 – 6.Pourchaire : 51- 7.Verschoor : 47 – 8.Peroni : 40 – 9.Smolyar : 30 – 10.Novalak : 29 – 11.Zendeli : 26 – 12.Fernandez : 25 – 13.Viscaal : 15 – 14.Hauger : 14- 15.Hughes : 13,5 – 16.Caldwell : 10 – 17.Fewtrell : 5 – 18.Fittipaldi : 4.