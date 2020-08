NICO MULLER ET AUDI 1ers VAINQUEURS 2020 EN DTM A SPA. 5 AUDI DANS LE TOP 5!

Le pilote Audi du Sport Team Abt Sportsline, Nico Müller a obtenu un résultat quasi parfait lors de la première journée de la saison 2020 DTM après que le pilote Suisse se soit d’abord qualifié à la deuxième place sur la première ligne de la grille, avant de briller et de remporter une solide victoire lors de la manche d’ouverture du calendrier 2029 du DTM qui se déroulait à huis clos ce samedi en Belgique à Spa-Francorchamps.

L’attente de dix mois pour monter dans les cockpits de leurs bolides a été longue et l’heureux vainqueur Müller a félicité son équipe pour les efforts déployés lors de cette journée inaugurale difficile.

« Nous avons eu des essais libres sur piste mouillée, ce qui ne nous a pas donné grand-chose pour préparer les qualifications, mais nous avons obtenu un bon résultat», a déclaré Müller après la course.

Avant d’expliquer :

« Je suis super content, l’équipe a fait un excellent travail, il n’y a pas eu beaucoup de temps pour travailler sur la configuration piste sèche. La seule chose qui aurait pu être meilleure aurait été d’avoir des fans ici. »

Müller est parti de la deuxième place sur la grille, mais a été dépassé par un autre pilote Audi, le double Champion en titre, René Rast dès le virage de La Source. Le duo est resté côte à côte jusqu’à l’Eau Rouge, où Rast a dû céder et stopper son attaque !

Nico confiait :

« J’aurais aimé que René lève le pied un peu plus tôt, mais c’était quand même une course propre et c’était bien. »

Une des clés de la course de ce samedi sous le soleil et la chaleur dans les Ardennes a été la dégradation des pneus, qui a gâché la course pour Rast et aussi de nombreux autres pilotes, Müller inclus.

La course était exempte de neutralisations de voitures de sécurité, ce qui est également devenu un problème pour le pilote Suisse.

« Une des conséquences de ne pas avoir de fans ici est que vous n’obtenez pas les grands écrans, donc vous ne savez pas comment se passe le classement, les écarts entre les voitures, et des choses comme ça, j’étais complètement aveugle, » a encore ajouté le pilote du Team Abt Sportsline.

Indiquant également :

« De plus, nous ne pouvions pas parler avec le staff , car cela n’est autorisé que lorsque la voiture de sécurité est sortie, donc c’était difficile sans retour avec l’équipe. Nous avons bien géré les pneus mais, malgré tout à quatre à cinq tours à la fin, je priais juste pour que les pneus durent, car ils étaient à la limite. J’ai donc dû ralentir un peu mon rythme à la fin. »

Nico Muller concluait :

« C’était formidable de marquer cette victoire le 1er août, jour de la fête nationale Suisse, alors j’espère que beaucoup de gens à la maison l’ont apprécié. Avec la situation actuelle u COVID-19, j’ai manqué de célébrer cette victoire avec mes mécaniciens et de sauter par-dessus le mur, pour recevoir les encouragements des fans.»

Le patron d’Audi Motorsport, Dieter Gass, ne tarissait pas d’éloges sur Müller.

« Nico était nettement au-dessus de tout le monde sur la piste ; Ce qu’il a fait avec ses pneus usés jusqu’à la corde était vraiment exceptionnel. »

Sous le damier Muller et son Audi l’emportent en précédant… quatre autres pilotes Audi, avec dans l’ordre, le Britannique Jamie Green second à 19″502, le Français Loïc Duval troisième à 22″839, l’Allemand Mike ‘Rocky’ Rockenfeller à 29″234 et René Rast cinquième, à 32″023.

L’Autrichien Philipp Eng se classe sixième et premier pilote BMW!

Ce samedi soir, Müller mène le classement provisoire DTM 2020 avec 27 points, neuf devant son partenaire Audi, Jamie Green et 12 devant le Français Loïc Duval, excellent troisième pour cette épreuve d’ouverture.

Peter SOWL

Photos : DTM et TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE DTM DE SPA LE 1er AOÛT

1 – Nico Muller (Audi) – ABT – 26 tours

2 – Jamie Green (Audi) – Rosberg, à 19″502

3 – Loïc Duval (Audi) – Phoenix, à 22″839

4 – Mike Rockenfeller (Audi) – Phoenix, à 29″234

5 – René Rast (Audi) – Rosberg, à 32″023

6 – Philipp Eng (BMW) – RBM, à 36″424

7 – Lucas Auer (BMW) – RMR, à 38″205

8 – Timo Glock (BMW) – RMG, à 42″692

9 – Robin Frijns (Audi) – ABT, à 51″888

10 – Jonathan Aberdein (BMW) – RMR, à 54″149

11 – Marco Wittmann (BMW) – RMG, à 54″584

12 – Fabio Scherer (Audi) – WRT, à 57″743

13 – Harrison Newey (Audi) – WRT, à 1’11″793

14 – Robert Kubica (BMW) – ART GP, à 1’18″844

15 – Sheldon van der Linde – RBM, à 3 tours

MEILLEUR TOUR: Nico Muller, en 2’09″756

NON PARTANT

Ferdinand Habsburg

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU DTM 2020

1.Muller : 27 points – 2.Green : 18 – 3.Duval : 15 – 4.Rockenfeller : 12 – 5.Rast : 11 – 6.Eng : 8 – 7.Auer : 6 -8.Frijns : 5 – 9.Glock : 4 – 10.Aberdein : 1