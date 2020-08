DAMS ET DAN TICKTUM VICTORIEUX À SILVERSTONE DE LA SECONDE COURSE DE F2!

Après s’être élancé depuis la pole position de la seconde course, la traditionnelle Sprint du dimanche, le jeune Britannique Dan Ticktum a remporté sa première victoire en championnat de Formule 2 sur le circuit de Silverstone. Ce succès à domicile pour le pilote ‘régional’ de l’étape, marque également la première victoire de la saison pour l’équipe mancelle.

Un résultat est très symbolique car il survient la veille du premier anniversaire du décès de Jean-Paul Driot (voir lien), le fondateur de cette écurie DAMS, survenu le 3 aout 2019.

Le vainqueur qui confiait :

« J’espère que cette victoire est la première d’une longue série ! J’ai pris un excellent départ ce matin et c’est très encourageant de voir que nous avons maintenant le bon rythme lors des premiers tours de course. Ce n’était pas le cas auparavant mais nous avons changé notre stratégie lors du tour de formation. J’ai ensuite contrôlé mes poursuivants, géré la dégradation des pneus, avant tout en créant un espace. La fin de course a été tendue car Lundgaard est revenu très fort avec ses gommes neuves et j’ai dû attaquer comme un fou lors des trois derniers tours. Nous avons encore des points à améliorer, notamment notre rythme en qualifications, mais nous sommes bien revenus en Manche Principale avec une huitième place synonyme de pole position sur la grille semi-inversée de la Course Sprint. »

Quant à Grégory et Olivier Driot, les fils du fondateur, eux ils expliquaient :

« Ce résultat est une grande satisfaction. Notre père a disparu il y aura un an demain et nous lui dédions cette nouvelle victoire, comme nous l’avions fait le jour de son décès avec Nicholas Latifi à Budapest. Où qu’il soit, il doit être fier de voir que l’équipe continue d’être performante. C’est une très belle manière de lui rendre hommage. »

Et ils enchaînent :

« Nous n’avons pas su tirer la quintessence des pneumatiques lors d’une séance qualificative extrêmement compétitive. Notre rythme a été bien meilleur en conditions de course. Dan a effectué son arrêt en début de Manche Principale et il a pu ainsi remonter jusqu’à la huitième position qui était notre objectif, lui permettant ainsi de partir en pole lors de la Course Sprint. Certains concurrents se sont arrêtés pour mettre des pneus neufs lorsque la Voiture de Sécurité est entrée en piste en fin de course. Nous avons néanmoins réussi à conserver la tête – après avoir mené chaque tour depuis le départ. C’est une belle victoire, toute l’équipe a très bien travaillé pour revenir aux avant-postes. »

Avant de conclure :

« Sean méritait un meilleur résultat ce week-end. Il avait un bon rythme en Manche Principale mais il a été bloqué dans le trafic et c’était très difficile de doubler. Pour l’aider à remonter au classement, nous avons décidé de le faire rentrer au stand lors de la Course Sprint mais nous avons malheureusement commis une erreur lors de son arrêt. Il a dû ensuite garer sa voiture et nous sommes vraiment désolés. Nous espérons que nos deux pilotes seront aux avant-postes le week-end prochain lors du deuxième meeting à Silverstone. »

Derrière le pilote DAMS, le podium est complété par le Danois Christian Lundgaard de l’autre équipe tricolore, ART GP, second à 0″376 et par le Suisse Louis Deletraz du Team Tchèque Charouz, troisième à 2″697.

Top 5 pour Jehan Daruvala de Carlin, à 6″257 et pour le Nikita Mazepin d’Hitech, à 6″483

Toujours leader du Championnat avec 81 points, le Russe Shwartzman du Prema a loupé sa course, ne se classant qu’à une bien modeste 13éme place. Tout comme son dauphin Ilott qui malgré son abandon demeure second avec ses 73 points. Lundgaard remontant au 3éme rang avec 69 points devant Mazepin qui en compte 58 et Ticktum désormais cinquième avec 57 points.

Ajoutons la 14éme place de Mick Schumacher du Prema, à 26″230.

Le seul Français Giuliano Alesi finit loin, à nouveau, terminant dix-huitième à 1 tour.

John ROWBERG

Photos : F2 – TEAMS

NOTRE ARTICLE SUR LE DÉCÈS DE JEAN-PAUL DRIOT LE 4 AOÛT 2019

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE F2 A SILVERSTONE LE 2 JUILLET

1 – Dan Ticktum – DAMS, les 21 tours, en 39’50″019

2 – Christian Lundgaard – ART GP, à 0″376

3 – Louis Deletraz – Charouz, à 2″697

4 – Jehan Daruvala – Carlin, à 6″257

5 – Nikita Mazepin – Hitech, à 6″483

6 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, à 8″459

7 – Nobuharu Matsushita – MP Motorsport, à 8″956

8 – Jack Aitken – Campos, à 9″782

9 – Guanyu Zhou – Virtuosi, à 10″848

10 – Marcus Armstrong – ART GP, à 10″995

11 – Artem Markelov – HWA, à 17″417

12 – Marino Sato – Trident, à 18″643

13 – Robert Shwartzman – Prema, à 22″320

14 – Mick Schumacher – Prema, à 26″230

15 – Guilherme Samaia – Campos Racing, à 28″531

16 – Roy Nissany – Trident, à 31″974

17 – Pedro Piquet – Charouz, à 41″395

18 – Giuliano Alesi – HWA, à 1 tour

19 – Luca Ghiotto – Hitech, à 2 tours

MEILLEUR TOUR : Christian Lundgaard, en 1’41″337

ABANDONS

17° tour: Sean Gelael

15° tour: Callum Ilott

1° tour : Yuki Tsunoda

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F2 2020 APRES SILVERSTONE

1.Shwartzman : 81 points – 2.Ilott : 73 – 3.Lundgaard : 69 – 4.Mazepin : 58 – 5.Ticktum : 57 – 6.Zhou : 51 – 7.Deletraz : 46 – 8.Drugovich : 45 – 9.Schumacher : 41– 10.Tsunoda : 39