SUCCÈS DU NÉO-ZÉLANDAIS LIAM LAWSON DANS LA 1ére COURSE F3FIA DE SILVERSTONE

Victoire ce samedi matin à l’issue des vingt tours de la première course de F3 FIA, du Néo-Zélandais Liam Lawson du Team Hitech, victorieux pour la deuxième fois de la saison et qui triomphe

Le jeune kiwi parti depuis la première ligne pour la première fois, s’est élancé devant le poleman Logan Sargeant dans les premiers tours et remporte la victoire, l’emportant en devançant deux pilotes du Prema, Oscar Piastri l’Australien, second à 1″060 et le poleman, l’Américain Logan Sargeant, qui les accompagnera sur le podium, classé lui trois à 2″698

Top 5 complété par Jake Hughes d’HWA Racelab, à 5″127 et par Frederik Vesti, le troisième homme du Prema, cinquième à 9″087

Liam Lawson qui déclarait :

« Nous avons pu prendre la tête tôt et contrôler la course à partir de là et viser la victoire. Je suis vraiment, vraiment content. C’est certainement un pas dans la bonne direction, mais nous avons encore un peu de travail à faire dans l’optique du titre. J’espère que nous pourrons faire une bonne seconde course demain dimanche.

Chez les jeunes espoirs Français, Clément Novalak de l’équipe Carlin, finit huit à 15″461 et Théo Pourchaire d’ART GP, douze à 30″609.

Au classement provisoire de la F3 FIA 2020, Piastri occupe toujours le commandement totalisant désormais 94 points contre 68 à son plus proche rival, Sargeant. Lawson pointant au 3éme rang avec 50 points devant Beckmann qui en compte 49.5 et le Français Pourchaire, cinquième, lui, avec 48 points.

John ROWBERG

Photos : F3 FIA

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DE F3 FIA

1 – Liam Lawson – Hitech, les 20 tours, en 43’28″199

2 – Oscar Piastri – Prema, à 1″060

3 – Logan Sargeant – Prema, à 2″698

4 – Jake Hughes – HWA Racelab, à 5″127

5 – Frederik Vesti – Prema, à 9″087

6 – Alex Peroni – Campos, à 11″298

7 – Sebastian Fernandez – ART GP, à 13″542

8 – Clement Novalak – Carlin, à 15″461

9 – David Beckmann – Trident, à 17″847

10 – Alex Smolyar – ART GP, à 21″295

11 – Richard Verschoor – MP Motorsport, à 24″424

12 – Theo Pourchaire – ART GP, à 30″609

13 – Lirim Zendeli – Trident , à 34″001

14 – Calan Williams – Jenzer, à 35″534

15 – Igor Fraga – Charouz, à 36″587

16 – Dennis Hauger – Hitech, à 43″637*

17 – Roman Stanek – Charouz, à 45″157

18 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab, à 46″350*

19 – Federico Malvestiti – Jenzer, à 47″149

20 – Ben Barnicoat – Carlin, à 49″118

– Cameron Das – Carlin, à 50″073

22- Sophia Floersch – Campos, à 51″724

23- Alessio Deledda – Campos, à 55″015

24- Matteo Nannini – Jenzer, à 1’03″739**

25- David Schumacher – Charouz, à 1 tour

* 5″ de pénalité pour responsabilité collision

** 10″ de pénalité pur infraction pendant la procédure de safety car

ABANDONS

Olli Caldwell

Max Fewtrell

Lukas Dunner

Bent Viscaal

Jack Doohan

MEILLEUR TEMPS: Clement Novalak, en 1’47″095

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT F3FIA

1.Piastri : 94points- 2.Sargeant : 69 – 3.Lawson : 50 – 4.Beckmann : 49.5 – 5.Pourchaire : 48 – 6.Vesti : 47,5 – 7.Verschoor : 45 – 8.Peroni : 32 – 9.Zendeli : 26 – 10.Fernandez : 25 – 11.Novalak : 19 – 12.Viscaal et Smolyar : 15 – 14.Hauger : 14 – 15.Hughes : 12,5 – 16.Caldwell : 10 – 17.Fewtrell : 5 – 18.Fittipaldi : 4.