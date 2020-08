LES MERCEDES D’HAMILTON ET BOTTAS SURVOLENT LES QUALIFICATIONS DU ‘BRITISH GP’ À SILVERSTONE.

Sans réelle surprise au vu des derniers essais libres ce samedi 1er août en matinée les duettistes de l’Écurie Mercedes AMG Lewis Hamilton et Valterri Bottas survolent cet après midi la session des qualifications et ils s’élanceront demain dimanche depuis la 1ère ligne. Hamilton décrochant sa 91ème pôle en F1, la… 7ème à Silverstone !

Une fois encore en pole, Lewis indiquait :

« L’écart est important entre nous et la troisième place, mais ce ne fut pas facile pour autant. Valtteri m’a contraint et poussé à la limite et il a très bien bossé depuis le début du week-end. J’ai demandé plusieurs changements avant la séance des qualifications mais j’estime que cela n’a pas amélioré mes performances, bien au contraire. C’était une vraie lutte entre nous ! Ce circuit est incroyable, surtout avec toutes ces rafales de vent dans tous les sens, à différents endroits. »

Et il ajoutait :

« En qualifications, ce qui compte, c’est prendre confiance au fil des tours, et il a fallu que je fasse un tête-à-queue. A chaque tour, j’étais en difficulté dans le premier secteur et je me suis relancé pour la Q3. Mon premier tour était encore loin d’être parfait, mais il était correct. Et le second a ensuite été meilleur. »

Hamilton précisait encore :

« Les tribunes sont vides, alors qu’habituellement on entend de applaudissements, avec tout plein de drapeaux partout, de la fumée, l’ambiance est incroyable. Quand vous sortez de la voiture, vous ressentez une énergie différente. Le public me manque, clairement. Mais j’espère que les gens sont heureux chez eux. Je remercie vraiment tous ceux qui travaillent pour cette équipe, tous ceux qui ne sont pas sur le circuit mais qui travaillent tous les jours à l’atelier, sans relâche, pour nous faire progresser. »

Suivent dans l’ordre sur la seconde ligne, Max Verstappen et sa Red Bull-Honda, et Charles Leclerc une nouvelle fois leader des pilotes Ferrari en qualification, et la McLaren-Renault de Lando Norris, et qui complète ce Top 5.

Derrière, on pointe la Racing Point-Mercedes de Lance Stroll, brillant en essais libres et pourtant seulement sixième de cette Q3!

Ensuite, on trouve la seconde McLaren-Renault de Carlos Sainz Jr, les deux Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, la deuxième Ferrari de Sebastian Vettel, ne signant que le dixième chrono en Q3.

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAMS – PIRELLI

LA GRILLE DE DÉPART DU BRITISH GP

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’24″303 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’24″616 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’25″325 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’25″427 – Q3

5 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’25″782 – Q3

6 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’25″839 – Q3

7 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1’25″965 – Q3

8 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’26″009 – Q3

9 – Esteban Ocon (Renault) 1’26″209 – Q3

10 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’26″339 – Q3

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’26″501 – Q2

12 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’26″545 – Q2

13 – Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) 1’26″566 – Q2

14 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’26″744 – Q2

15 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’27″092 – Q2

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’27″158 – Q1

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’27″164 – Q1

18 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’27″366 – Q1

19 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’27″643 – Q1

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’27″705 – Q1