LES MERCEDES DEVANT À SILVERSTONE SAMEDI MATIN AUX DERNIERS ESSAIS LIBRES.

Réveil ce samedi matin lors de la3ème et ultime séance des libres des Mercedes devancées vendredi lors des deux premières sessions des essais libres et qui logiquement diront les Spécialistes se retrouvent à leurs places aux avant-postes, 1ère et 2ème.

En effet a la fin de cette dernière séance d’une heure des essais libres 3, à Silverstone, Valtteri Bottas a signé le meilleur chrono en 1’25″873, et son coéquipier Lewis Hamilton, le suit à la deuxième place à 13 petits centièmes !

Suivent les habituels ‘outsiders´cette saison Max Verstappen et la Racing Point de Lance Stroll.

Le dernier Top 5 des libres étant complété par la McLaren Renault de Carlos Sainz Jr..

Suivent la Ferrari de Charles Leclerc, la seconde McLaren Renault de Lando Norris, la première Renault de Daniel Ricciardo, la deuxième Racing Point Mercedes du revenant Nico Hülkenberg et enfin l’Alpha Tauri Honda du jeune loup tricolore, Pierre Gasly, dixième.

Cet après midi au terme de la Q3 des qualifications on peut facilement imaginer que les ´Flèches d’Argent’ brilleront à nouveau et viseront et la pole et la 1ère ligne !

John ROWBERG

Photos : TEAM

LE CLASSEMENT DE LA 3ème ET DERNIÈRE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES SAMEDI MATIN

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’25″873 – 19 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’26″011 – 22

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’26″173 – 15

4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’26″576 – 14

5 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) – 1’26″664 – 22

6 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’26″771 – 19

7 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’26″798 – 23

8 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’26″841 – 15

9 – Nico Hülkenberg (Racing Point-Mercedes) – 1’26″872 – 15

10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″046 – 20

11 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″076 – 18

12 – Esteban Ocon (Renault) – 1’27″158 – 16

13 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’27″178 – 10

14 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’27″251 – 21

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’27″537 – 18

16 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’27″738 – 17

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’27″825 – 16

18 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’27″860 – 15

19 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’27″976 – 20

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’28″112 – 16