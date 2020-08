LE RUSSE NIKITA MAZEPIN TRIOMPHE A L’ARRIVÉE DE LA 1ére DES DEUX COURSES F2 DE SILVERSTONE

Victoire ce samedi 1er août, à l’arrivée de la première des deux courses de l’épreuve Britannique du Championnat de F2 sur le circuit de Silverstone, du jeune Russe Nikita Mazepin !

Le pilote Hitech, seulement cinquième des qualifications triomphe au terme des 29 tours, en 51’17″953, précédant le Chinois, membre de l’Academy Renault, Guanyu Zhou de l’équipe UNI Virtuosi, second à 5″323 et le Japonais Yuki Tsunoda de Carlin, troisième à 7″406

Top 5, complété par le Danois Christian Lundgaard d’ART GP, à 8″094 et par l’Anglais Callum Ilott, le second pilote UNI Virtuosi, cinquième à 10″764

Mazepin qui expliquait:

«Je suis extrêmement heureux, mais il est un peu difficile de mettre des mots sur ce que je ressens parce que c’était raisonnablement inattendu. Il se passait tellement de choses que je ne pensais pas vraiment à mener la course.»

Avant d’indiquer:

«Je suis extrêmement heureux parce que cela ressemble vraiment à une belle chaîne de progression et je suis très content de l’équipe. Ils m’ont donné une voiture fantastique, qui m’a aidé à entretenir ces pneus et à les faire durer la course sur une piste difficile comme Silverstone où les pneus sont un problème.»

Et il ajoutait :

«Revenir avec ma première victoire au Championnat de Formule 2 après avoir décroché mon premier podium le week-end dernier, me rend extrêmement motivé et extrêmement heureux et j’ai très hâte de voir le reste de la saison.»

Suivent le Suisse Louis Deletraz du Charouz, le Brésilien Felipe Drugovich du MP Motorsport, l’auteur de la pole et seulement septième à 18″136

Ensuite, on pointe Dan Ticktum, plus rapide des pilotes DAMS, huitième à 20″580, Mick Schumacher du Prema, à 24″742 et enfin le Japonais Nobuharu Matsushita du MP Motorsport, classé dixième.

Dix-neuvième place pour le seul Français de la F2, Giuliano Alesi d’HWA, qui termine à 1’00″579 !

Toujours leader du Championnat totalisant 81 points, l’autre Russe Robert Shwartzman du Prema, qui s’était élancé loin sur la grille, de la dix-huitième place et qui se classe à une modeste quatorzième place, lâche hélas de gros et précieux points, face à ses suivants Ilott et Lundgaard qui en comptent ce soir 73 et 55. Victorieux ce samedi Mazepin, remonte au quatrième rang avec 52 points.

John ROWBERG

Photos : F2

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DE SILVERSTONE

1 – Nikita Mazepin – Hitech, les 29 tours, en 51’17″953

2 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi, à 5″323

3 – Yuki Tsunoda – Carlin, à 7″406

4 – Christian Lundgaard – ART GP, à 8″094

5 – Callum Ilott – UNI Virtuosi, à 10″764

6 – Louis Deletraz – Charouz, à 16″121

7 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, à 18″136

8 – Dan Ticktum – DAMS, à 20″580

9 – Mick Schumacher – Prema, à 24″742

10 – Nobuharu Matsushita – MP Motorsport, à 25″319

11 – Pedro Piquet – Charouz, à 26″230

12 – Jehan Daruvala – Carlin, à 26″527

13 – Jack Aitken – Campos, à 26″744

14 – Robert Shwartzman – Prema, à 30″767

15 – Sean Gelael – DAMS, à 31″585

16 – Marcus Armstrong – ART GP, à 37″827

17 – Luca Ghiotto – Hitech, à 45″263

18 – Artem Markelov – HWA, à 53″528

19 – Giuliano Alesi – HWA, à 1’00″579

20 – Marino Sato – Trident à 1’12″128

21 – Guilherme Samaia – Campos, à 1’27″775

MEILLEUR TOUR : Guanyu Zhou, en 1’42″676

ABANDON

5° tour : Roy Nissany

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT F2 2020

1.Shwartzman : 81 points – 2.Ilott : 73 – 3.Lundgaard : 55 – 4.Mazepin : 52 – 5.Zhou : 51 – 6.Ticktum : 42 – 7.Drugovich et Schumacher : 41 – 9.Tsunoda : 39 – 10.Deletraz : 36