HARRISSON NEWEY : LE PILOTE DE DERNIÈRE MINUTE EN DTM CHEZ AUDI WRT!

Harrisson NEWEY, le fils d’Adrian NEWEY le légendaire ingénieur designer en F1 actif actuellement chez RED BULL a pu de justesse obtenir le dernier ticket disponible pour disputer la saison 2020 en DTM.

Grâce à un concours de circonstance imprévu, il prendra des ce week-end la place du Dubaïote Ed JONES prévu initialement pour piloter une des trois AUDI RS5 engagées par le Team belge WRT dirigé par Vincent VOSSE.

Toutefois suite à de mystérieux problèmes de dernière minute, le pilote des Emirats Arabes Unis, n’a pu effectuer le déplacement en Europe afin de participer aux tests prévus d’avant saison et comme le patron du Team WRT restait dans l’attente d’une raison valable qu’il n’a pu obtenir, il a du contraint et forcé se mettre à la recherche d’un pilote remplaçant juste avant que ne débutent les hostilités ce week-end à Spa-Francorchamps pour éviter de devoir retirer une de ses trois voitures, dont l’une prévue pour l’Autrichien Ferdinand HABSBURG et l’autre pour le Suisse Fabio SCHERER.

Suite au silence radio inquiétant et dont on ne connait pas la raison (politico-sanitaire ?) cette situation burlesque ne laissait plus beaucoup d’opportunités au Team WRT de trouver au pied levé un pilote apte à prendre le volant de la troisième AUDI RS5 WRT.

Et comme le hasard fait parfois bien les choses, Adrian NEWEY qui avait probablement eu vent du forfait de Ed JONES saisit la balle au bond pour contacter Gerhard BERGER l’ancien pilote F1 et Boss du DTM, pour ne parler que d’actualités sans importance (Sid NEWEY) jusqu’à ce que BERGER ne l’informe d’une place devenue libre en DTM chez WRT suite au forfait de JONES juste avant les essais programmé au Nürburgring et dont la dernière journée avait lieu le jeudi 11 juin.

BERGER et NEWEY se mirent alors directement en contact avec Vincent VOSSE qui trouvait là une opportunité inespérée de pouvoir tester un jeune espoir et invita Harrisson, le fils d’Adrian NEWEY à une prise en main d’une voiture de DTM au Nürburgring lors de la dernière journée des Tests.

Le Fiston NEWEY sauta directement dans sa voiture pour rallier depuis Oxford, le Nürburgring dans l’Eifel Allemand où il arriva la veille de son test au soir.

‘’Comme je savais qu’une place se libérait et vu l’heure tardive pour faire plus ample connaissance avec les membres du Team WRT avait les essais il me fallait tout donner et démontrer que je pouvais mériter ce cockpit et que j’étais le pilote apte à pouvoir occuper la place libérée pour tout le championnat.’’ exprima-t-il toute la motivation qui l’animait dès son arrivée chez WRT.

Et dès ses premiers tours de roues il fit du bon travail puisqu’il réussit un meilleur tour d’à peine 0,700 Seconde inférieur à celui du Champion en titre et référence AUDI, René RAST.

Harrisson NEWEY du cependant encore prendre son mal en patience durant quelques semaines avant d’être informé par Vincent VOSSE qu’il avait été choisi pour piloter une des AUDI RS5 du Team AUDI client WRT pour la saison DTM.

C’était donc la St-Nicolas avant l’heure pour ce jeune espoir Anglais de tout juste 22 ans et qui a commencé sa carrière de pilote en Karting et en Formule F4, où il a roulé pour le très réputé Team Hollandais Van Amersfoort, aux côtés d’un certain Mick SCHUMACHER avant de bifurquer vers l’endurance entre autre en ELMS et ASIAN LE MANS SERIES et avec comme belle référence une belle dixième place aux 24 HEURES DU MANS 2018 au volant d’une DALLARA LMP2 avec Norman NATO et Viktor SHAYTAR.

Après cette belle opportunité saisie à bras le corps par son fision, soyons certain que le paternel Adrian sera souvent présent sur les événements DTM dès qu’il ne se chevaucherons pas comme ce sera le cas ce week-end avec la F1, où il reste une des figures primordiales au sein du Team RED BULL

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency