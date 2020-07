VERSTAPPEN ET RED BULL DOMINENT LA PREMIÈRE SÉANCE DES ESSAIS DU ’BRITISH GP.’ À SILVERSTONE.

Petite surprise ce vendredi 31 juillet en fin de matinée et à l’issue de la première séance des essais libres du British GP. qui se déroule et à huis clos sur le Circuit de Silverstone, avec le 1er chrono de référence signé Max Verstappen. Et ce sous un chaud soleil, plus de 30° dans l’air et 45° sur la piste, une situation rare en Grande Bretagne.

Au volant de sa Red Bull-Honda, le Néerlandais devance avec 1’27.422, de 0.474, la Mercedes du leader du Championnat après les trois premiers GP., le Britannique Lewis Hamilton, second avec 1’27.896.

Suivent dans l’ordre, la 1ère Racing Point-Mercedes, du Canadien Lance Stroll, crédité de 1’28.004, à 0.582, la seconde Red Bull-Honda du Thaïlandais Alex Albon, quatrième avec 1’ 28.129, à 0.707 et la première des deux Ferrari, celle de Charles Leclerc, qui complète avec 1’28.221, à 0.799, ce premier Top 5.

Ensuite, on pointe l’autre Mercedes de Valterri Bottas, les deux Renault d’Esteban Ocon et de Daniel Ricciardo, et la deuxième des Racing Pont-Mercedes, du revenant pilote Allemand Nico Hülkenberg, remplaçant in extremis au pied levé, le malheureux Mexicain Sergio Perez, forfait pour cause d’infestation au COVID-19 et qui pour son retour en GP., s’offre le neuvième temps avec 1’28.592, à 1.170

Plus loin, on retrouve Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr., Lando Norris, Kevin Magnussen Romain Grosjean, Kimi Räkkönen, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi.

À retenir encore qu’une nouvelle fois malheureux, le second pilote Ferrari, Sebastian Vettel n’a couvert aucun un tour chronométré à la suite d’un souci sur l’échangeur !

John ROWBERG

Photos : TEAMS et PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA 1ère SÉANCE DES ESSAIS LIBRES VENDREDI

31 JUILLET 2020

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’27″422 – 27 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’27″896 – 27

3 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’28″004 – 22

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’28″129 – 24

5 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’28″221 – 22

6 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’28″519 – 29

7 – Esteban Ocon (Renault) 1’28″559 – 26

8 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’28″575 – 22

9 – Nico Hülkenberg (Racing Point-Mercedes) 1’28″592 – 23

10 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’28″868 – 21

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’28″909 – 24

12 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) 1’28″988 – 24

13 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’28″990 – 22

14 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’29″532 – 23

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’29″576 – 25

16 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’29″746 – 24

17 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’29″899 – 23

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’29″925 – 17

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’30″703 – 20

20 – Sebastian Vettel (Ferrari) Aucun chrono