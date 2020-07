NICO HÜLKENBERG REMPLACERA BIEN SERGIO PEREZ CHEZ ‘RACING POINT’ AU BRITISH GP.

Le ‘Hülk’ est de retour pour Silverstone !

Nico Hülkenberg et comme ‘AutoNewsInfo’ vous le laissait entendre des jeudi soir hier, pilotera bien pour l’Écurie BWT Racing Point F1 Team, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, aux côtés de Lance Stroll.

L’expérience de Nico en matière de course en Formule 1 contemporaine et son solide palmarès font de lui le pilote idéal pour remplacer Sergio Perez ce week-end.

Dans le but de minimiser les perturbations et d’assurer les meilleures chances possibles de tirer parti du bon début de campagne de l’équipe pour 2020, la familiarité de Nico avec l’équipe s’avérera inestimable.

L’association de Nico avec l’équipe a commencé en 2011 en tant que pilote de réserve, avant d’obtenir un siège de course pour 2012.

Il a couru pour l’équipe entre 2014 et 2016 en tant que finisseur régulier du Top 10 au Classement des Pilotes.

Ses 177 départs en Grand Prix font de lui le 25e pilote de F1 le plus expérimenté, et il courait dans ce sport aussi récemment qu’en 2019.

Quelques mots d’Otmar Szafnauer, PDG. et directeur de l’Équipe BWT Racing Point F1 Team :

«Devoir trouver un remplaçant à Sergio dans un bref délai n’est pas une tâche facile, mais à Nico, nous avons un super fantastique que l’équipe connaît très bien. Il est certainement plongé dans les profondeurs, mais il apprend vite et je suis sûr qu’il se mettra rapidement à niveau. «

Quant à Nico Hülkenberg, lui il nos explique :

«J’étais en route pour le Nürburgring pour un autre projet de course lorsque l’appel d’Otmar est venu. C’était il y a moins de 24 heures, donc cela me semble un peu surréaliste en ce moment, mais j’aime un bon défi et c’est certainement un. C’est évidemment une situation difficile pour Racing Point et Checo. C’est un de mes copains, un ancien coéquipier et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je vais intervenir et essayer de faire de mon mieux pour l’équipe ! »

J ohn ROWBERG