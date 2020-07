LA RACING POINT DE LANCE STROLL LA PLUS RAPIDE DE LA SECONDE SESSION LIBRE VENDREDI À SILVERSTONE.

Après Max Verstappen et sa Red Bull-Honda en matinée, au tour du Canadien Lance Stroll et de sa Racing Point-Mercedes de se montrer les plus rapides lors de la séance de l’après-midi de ce vendredi 31 juillet sur le Circuit de Silverstone, théâtre dimanche du British GP.

Avec comme meilleur chrono 1’27″274, contre 1’27 422 pour Verstappen ce matin, Stroll précède l’autre pilote Red Bull, le Thaïlandais Alexander Albon second à 0.090, avec 1’27″364 mais auteur ensuite d’une sortie de piste synonyme de drapeau rouge !

Suivent Valtteri Bottas et la 1ére Mercedes, troisième à 0.157 avec 1’27″431, Charles Leclerc et la première Ferrari, quatre à 0.296 en 1’27″570 et Lewis Hamilton (seulement cinquième avec l’autre Mercedes, à 0.307 en 1’27″581



Top 10 pour Carlos Sainz Jr. au volant de la McLaren-Renault, en 1’27″820 et qui devance dans l’ordre le revenant Nico Hülkenberg auteur de 1’27″910 et qui pilote la deuxième Racing Point-Mercedes habituellement confiée à Sergio Pérez absent et forfait pour cause d’infection au COVID -19.

Ensuite, on pointe le Français Pierre Gasly et son Alpha Tauri-Honda, neuvième en 1’27″997, Daniel Ricciardo et la plus vite des deux Renault, en 1’28″112, devant Kimi Räikkönen et l’Alfa Romeo-Ferrari, dix en 1’28″159

Côté Français, outre Gasly, douzième rang pour Esteban Ocon et sa Renault en 1’28″219 et seizième pour Romain Grosjean avec la Haas-Ferrari, en 1’28″564.

Retenons encore à cause du drapeau rouge qui a stoppé la session, la quatorzième place de Max Verstappen et sa Red Bull-Honda, en 1’28″390 et la dix-huitième de la Ferrari de Sebastian Vettel, crédité de 1’28″860 !

John ROWBERG

Photos : TEAM

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE LIBRE VENDREDI 31 JUILLET 2020

1 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’27″274

2 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’27″364

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’27″431

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’27″570

5 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’27″581

6 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’27″820

7 – Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) 1’27″910

8 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’27″997

9 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’28″112

10 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’28″159

11 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’28″169

12 – Esteban Ocon (Renault) 1’28″219

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’28″256

14 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’28″390

15 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’28″426

16 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’28″564

17 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’28″771

18 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’28″860

19 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’28″898

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’29″958