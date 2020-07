LA BELLE JOURNÉE CE 31 JUILLET 2020 DES PILOTES RACING POINT STROLL ET… LE PIGISTE HÜLKENBERG !

Quelle belle entrée en piste ce vendredi à l’occasion de la première des trois journées du British GP, pour l’équipe Racing Point, pourtant marqué et diminué par l’absence et le forfait de son pilote leader, le Mexicain Sergio Pérez, contraint et obligé de déclarer forfait, contaminé par le Coronavirus COVID-19

En effet malgré ce pépin inattendu et découvert et survenu hier jeudi 30 juillet seulement aprés les indispensables contrôles sanitaires, c’est pourtant son second pilote, le jeune Canadien Lance Stroll, qui signe le meilleur temps de la journée, à l’issue des deux séances des essais libres, cependant que le ‘ pigiste ‘ de luxe, débarqué la veille au soir de Monaco, où il vit comme la très grande majorité des pilote F1, via un crochet en Allemagne, le revenant Nico Hülkenberg décroche lui, les 9ème matinée puis 7éme chrono, l’après-midi !

Une belle journée donc pour cette écurie Racing Point-Mercedes !

Lance Stroll qui confiait:

« C’est une journée positive et c’est formidable d’être au sommet de la deuxième séance. La voiture était solide sur les courts et longs runs aujourd’hui, c’est donc un début de week-end prometteur pour nous. Nous savions en arrivant que Silverstone pouvait convenir à la voiture et il semble que nous ayons une bonne chance ce week-end, même si les qualifications et la course sont ce qui compte vraiment! Mon cœur va à Checo Pérez, il nous manquera certainement de ne pas l’avoir dans les parages, mais c’est formidable d’accueillir à nouveau Nico dans l’équipe. Je suis sûr qu’il aime conduire cette voiture et il a l’air déjo compétitif, ce qui est génial.»

Nico Hülkenberg qui lui déclarait:

« Les dernières 24 heures ont été vraiment spéciales. Hier à 16h30, j’ai pris l’appel d’Otmar – le patron du Team – et suis monté dans l’avion. Je suis arrivé à l’usine et j’ai fait mouler mon siège jusqu’à 2 heures du matin. Je suis entré dans le simulateur à 8 heures du matin ce matin et j’ai eu un travail de préparation utile. Je tiens à remercier l’équipe pour son travail incroyable pour me faire piloter la voiture aujourd’hui, et à la FIA pour son aide avec la Superlicence et la rotation si rapide.»

Et le Hulk poursuit et ajoute encore:

« Le principal point positif aujourd’hui est que nous avons terminé notre programme et que j’ai bouclé de nombreux tours. C’était un saut dans le grand bain, mais j’ai pu voir le potentiel de la voiture, même si j’ai l’impression que j’aurais pu tirer davantage parti du pneu souple aujourd’hui. C’est formidable de travailler à nouveau avec de vieux visages et c’est aussi une aide pour se mettre à jour.»

Nico concluant:

« J’ai hâte de travailler avec tout le monde ce soir pour m’assurer de tout extraire de la voiture demain aux qualifications. »

John ROWBERG