EURAZEO SIGNE UN ACCORD EXCLUSIVITÉ AVEC LE FCDE EN VUE DE L’ACQUISITION DE UTAC CERAM

UTAC CERAM qui gère les circuits de MONTLHERY dans le département de l’ESSONNE et de MORTEFONTAINE, dans l’Oise prés de CHANTILLY, le FCDE et Eurazeo, à travers sa filiale Eurazeo PME, viennent d’annoncer en cette fin de semaine, la signature d’un accord d’exclusivité, aux termes duquel Eurazeo PME détiendrait la majorité du capital, aux côtés des actionnaires actuels (FCDE, CCFA, dirigeants et principaux cadres du groupe).

L’ambition commune d’Eurazeo PME et de l’équipe dirigeante réunie autour de Laurent Benoit est d’accélérer la croissance de l’entreprise en Europe et dans le monde.

Eurazeo apportera ses moyens financiers et toute son expertise (réseau international, croissance externe, intégration d’acquisitions innovantes, digitalisation, RSE, etc.) pour soutenir l’équipe dirigeante dans l’accélération du plan de transformation de l’entreprise, qui a été amorcé lors de la prise de participation majoritaire du FCDE en 2018.

Ainsi, le Groupe UTAC CERAM va pouvoir poursuivre son développement tant en France qu’à l’étranger et se doter de nouveaux moyens, afin de relever les défis majeurs actuels et futurs de la mobilité.

L’industrie automobile mondiale est en profonde mutation technologique et sociétale et a besoin d’acteurs innovants, créatifs et solides pour accompagner les transformations des constructeurs et équipementiers.

Le développement futur du Groupe reposera notamment sur la poursuite d’une stratégie d’innovation soutenue et la consolidation des marchés en Europe et dans le monde, en capitalisant notamment sur la force de la marque, ainsi que sur l’expertise et les savoir-faire reconnus des équipes du Groupe.

Plus spécifiquement, l’entrée d’Eurazeo PME permettra à UTAC CERAM d’acquérir des parts de marché en Europe sur son marché de l’homologation et des essais techniques mais aussi d’intégrer de nouvelles compétences digitales (cybersécurité, simulation numérique, connectivité, gestion de données, benchmarking).

François LEROUX