L’ALGARVE À PORTIMÃO ORGANISERA SON TOUT ‘1er GRAND PRIX DU PORTUGAL’ ET… AVEC PUBLIC !

Le Circuit international de l’Algarve,

l’Autódromo Internacional do Algarve situé à Portimão,

accueillera le »Grand Prix du Portugal’

– sa toute première course de Formule 1 –

du 23 au 25 octobre 2020 et avec public.

Il n’y aura pas de huis clos pour ce GP. du Portugal !

Une course de Grand Prix reviendra donc au Portugal pour la première fois depuis 1996 et l’ultime épreuve de F1. organisé sur le Circuit d’Estoril, situé lui, entre Cascais et Sintra aux portes de Lisbonne, après que les Promoteurs de la Formule 1, aient ajouté au Calendrier 2020 une manche à Portimão et sur les circuits classiques d’Imola, du Mugello et du Nürburgring.

Tous des Circuits qui ne figuraient pas initialement au Calendrier 2020, lequel a été totalement modifié et chamboulé par la pandémie du COVID-19

João Fernandes, Président de l’Office de Tourisme de l’Algarve, nous confie :

« Nous sommes heureux et fiers de cette décision. Au-delà de notre volonté de ramener ce sport dans notre pays, l’organisation d’un événement international de cette envergure en Algarve était une chose que l’on souhaitait depuis longtemps. Cette concrétisation est le résultat de plusieurs années de travail et d’un effort collectif entre différents organismes – à commencer par l’Autódromo do Algarve lui-même-, la Municipalité de Portimão et l’Office du Tourisme de l’Algarve – impliquant également la collaboration indispensable du Secrétaire d’État au Tourisme et du Ministère de l’Économie ainsi que des autorités régionales et nationales de santé ».

Et le Président de l’Office de Tourisme de l’Algarve, ajoute et précise :

« Grâce à cette collaboration commune, il a été possible de transformer une crise en une opportunité. Nous avons pu démontrer qu’il s’agit d’une destination sûre, dotée d’infrastructures de qualité et d’une offre touristique diversifiée qui enrichit le séjour des visiteurs. L’Algarve est capable de répondre aux normes exigeantes requises pour accueillir la première compétition de sport automobile. C’est un signe de confiance très positif qui est donné à notre région »

Cet événement apportera un nouvel élan au tourisme dans la région de l’Algarve très prisée ces dernières années par les touristes étrangers.

Les revenus directs (provenant de l’organisation et des spectateurs) devraient représenter environ 40 millions d’€. Les revenus indirects pourraient quant à eux atteindre 80 millions d’€.

Le Grand Prix de Formule 1 contribuera à atténuer les effets que la pandémie a eu sur le secteur du Tourisme et à obtenir des résultats plus positifs au cours du dernier trimestre de l’année.

João Fernandes, conclut :

« Cet événement pourrait représenter une semaine d’août en octobre, ce qui assurera l’activité de nombreuses entreprises durant la basse saison »

Compte tenu d’une augmentation significative du nombre de visiteurs que cette compétition va générer, l’Office du Tourisme de l’Algarve assure que la destination est prête à accueillir les visiteurs en toute sécurité.

Enfin ajoutons encore que durant la semaine de la compétition, les liaisons aériennes existantes assureront l’accessibilité à la région, généralement toujours très bien desservie.

Gilles GAIGNAULT