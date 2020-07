CINQ MANCHES POUR LE CHAMPIONNAT DES ‘TOYOTA SERIES’ 2021.

TOYOTA GAZOO Racing New Zealand a confirmé aujourd’hui mercredi 29 juillet 2020, ses dates de la future Saison 2021 des Castrol Toyota Racing Series.

La série 2021 se déroulera sur ses cinq week-ends traditionnels du 22 janvier au 21 février.

La phase finale du Championnat aura lieu le week-end du 19 au 21 février. Aucun circuit n’a été confirmée et TGRNZ travaille avec le promoteur Speed ​​Works et MSNZ pour les annoncer au plus vite .

En commun avec d’autres sports et événements, consultant le gouvernement sur les sportifs internationaux et participant à des événements internationaux organisés en Nouvelle-Zélande, Toyota NZ et TGRNZ sont donc actuellement en discussion avec le Ministère du Commerce, de l’Innovation et de l’Entreprise (MBIE.) et la Direction de l’Immigration et les différentes autorités régionales concernant un plan d’exemption pour les pilotes étrangers.

Bien que la pandémie mondiale ait gravement affecté le sport et le sport automobile dans le monde, TGRNZ a continué de planifier un Championnat pour 2021.

En plus de tester un certain nombre de jeunes pilotes prospects basés en Nouvelle-Zélande au volant de la voiture de la génération précédente, la FT50 la semaine dernière à Hampton Downs, TGRNZ a poursuivi le développement programme pour sa dernière voiture dénommée FT60.

John ROWBERG

Photo : TOYOTA

LE CALENDRIER 2021

Round 01: January 22nd-24th

Round 02: January 29th-30th

Round 03: February 5th-7th

Round 04: February 12th-14th

Round 05: February 19th-21st