OUVERTURE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE 2020 À MAGNY-COURS CE WEEK-END DU DÉBUT AOÛT.

Le Team ‘FT Racing Academy’ et ses pilotes, Lucas Sassone, Line Vieillard et Colin Drye seront présents sur le Circuit de Magny-Cours, le prochain week-end des 1er et 2 août, à l’occasion de la manche d’ouverture du Championnat de France de Vitesse Superbike SBK. en catégorie 300 cc.

Après une série d’essais très complets sur les circuits Français et Espagnols au sein de leurs teams, encadrés par la structure Tecmas, les trois pilotes sont affûtés et très motivés au guidon de leur Yamaha 300.

Questionné Marc Fontan, l’ancien brillant pilote qui dirige conjointement avec Sam Thomas, cette jeune structure, explique :

« Depuis les premiers essais, nous avons constaté une belle progression, constante de la part des pilotes. Ils ont compris leur moto, appris à utiliser ces 300 cc légères et pas trop puissantes. En raison du confinement, nous avons fait plus d’essais que prévu. Maintenant, avec l’ouverture du Championnat, nous allons passer au concret ».

PAROLES DE PILOTES

Line Vieillard : « Les essais ont été très bons, ils m’ont permis de progresser sur la moto et de la régler au mieux pour pouvoir jouer aux avant-postes lors de la première course, et par la suite espérer remporter le Championnat ».

Colin Drye : « Je suis vraiment prêt pour la Saison, l’équipe est vraiment top avec une superbe ambiance, les motos sont opérationnelles pour le début de Saison et moi aussi. L’objectif est de jouer la ‘gagne’ et de marquer le plus de points possibles sur les premières manches ».

Lucas Sassone : « Les essais d’avant-saison nous ont permis de trouver de nouveaux réglages, de tester les circuits du Championnat, de prendre des repères sur la piste, d’apprendre la fonctionnement de l’équipe et le dialogue avec les ingénieurs. J’ai bien amélioré mon pilotage surtout lors des derniers roulages. Mon objectif est de marquer des points à chaque course et, pour ma première saison en 300, de viser le top 10 et toujours progresser ».

François LEROUX

Photos : TEAM

LE CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE 2020 :

1er et 2 août – Magny-Cours (58)

22 et 23 août – Circuit Carole (93)

12 et 13 septembre – Lédenon (30)

17 et 18 octobre – Pau Arnos (64)

24 et 25 octobre – Nogaro (32)